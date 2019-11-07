07 Kasım 2019 Perşembe 20:31:09 | Son Güncelleme: 07 Kasım 2019 Perşembe 21:14:41
Operasyonda etkisiz hale getirilen 2 terörist kırmızı listede çıktı
Diyarbakır kırsalında 19 Temmuz'da etkisiz hale getirilen beş teröristten 2'sinin kırmızı listedeki Hejar Çelik ve İshak Özçaktu olduğu belirlendi.
İçişleri Bakanlığı: Kırmızı Liste’de 4’er milyon TL ödülle aranan 2 terörist; sözde orta saha sorumlusu Numan Batman kod adlı Hejar Çelik ve sözde Amed eyaleti özel güç sorumlusu Erhan Garzan Porsipi kod adlı İshak Özçaktu, Diyarbakır’da etkisiz hale getirildi.
AA-DHA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
Beşiktaş'ta yıldız oyuncuların Portekiz'e götürülmemesi "Beşiktaş, Avrupa'yı gözden çıkardı" yorumlarının yapılmasına neden oldu
- Operasyonda etkisiz hale getirilen 2 terörist kırmızı listede çıktı
- Misyonerlik faaliyeti yürüttüğü ileri sürülen öğretmene soruşturma
- Tunceli'de yamaç paraşütü key
- Valilik uyarmıştı... İstanbul'da hala birçok tabela Arapça
- 11 yıl önce yol kenarında tabancayla vurularak öldürülen sağır ve dilsiz gencin katili öz babası çıktı