05 Aralık 2019 Perşembe 19:36:36 | Son Güncelleme: 05 Aralık 2019 Perşembe 19:39:43
Okullar Kahramanmaraş'ın 2 ilçesinde tatil edildi
Yılın ilk kar tatili haberi Kahramanmaraş'tan geldi. Kahramanmaraş'ın Nurhak ve Ekinözü ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Kahramanmaraş'ın Nurhak ve Ekinözü ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL EDİLDİ
İki ilçenin Kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle okulların tamamında 6 Aralık Cuma günü eğitime ara verildiği duyuruldu.
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