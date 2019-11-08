Okul öncesi Mevlid Kandili sanat etkinlikleri: Mevlid Kandili boyama etkinlikleri

Bugün 8 Kasım Cuma.. Mevlid Kandili idrak ediliyor. Mevlid Kandili, peygamber efendimizin doğduğu Hicri Rebiülevvel ayının on ikinci gecesidir. Emeviler ve Abbasiler dönemlerinde kutlama örneğine rastlanmayan bu gece için ilk kutlama, hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl sonra Mısır’da Şii Fatımi Devleti döneminde yapılmıştır. Mevlid kelime anlamı olarak doğum zamanı anlamına gelir. Şiiler Rebiülevvel ayının 17’nci geceyi 18’inci güne bağlayan gece, Sünniler ise 11’inci geceyi 12’nci güne bağlayan günü Mevlid gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki hafta da Kutlu Doğum Haftası olarak ilan edilmiştir.

Bugüne özel okul öncesi etkinlikler yapmak isteyen öğretmenler internette etkinlik örneklerini araştırıyor. Mevlid Kandili boyama etkinlikleri ile okul öncesi Mevlid Kandili sanat etkinlikleri haberimizde yer alıyor.

OKUL ÖNCESİ MEVLİD KANDİLİ SANAT ETKİNLİKLERİ

MEVLİD KANDİLİ BOYAMA ETKİNLİKLERİ