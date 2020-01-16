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16 Ocak 2020 Perşembe 12:20:32 | Son Güncelleme: 16 Ocak 2020 Perşembe 12:21:06

Öğrencilere gökyüzünü sevdirmek isteyen pilot rotasını okulara çevirdi

Türk Hava Yollarında (THY) görevli pilot 32 yaşındaki Fethi Ferhat Çataloluk, "1 Bot 1 Mont Projesi" kapsamında öğrencilerle havacılık ve pilotlukla ilgili bilgilerini paylaşıyor.

Havacılık sektöründe faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından Tüm Sivil Havacılar Derneği (TÜSHAD), Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA), Havayolları Kabin Memurları Derneği (TASSA) ve Uçak Teknisyenleri Derneği (UTED) öncülüğünde "1 Bot 1 Mont Projesi"nde yer alan Türk Hava Yollarında (THY) görevli pilot 32 yaşındaki Fethi Ferhat Çataloluk, farklı illerdeki okullara giderek uçuş deneyimlerini anlatıyor.

Gelişen havacılık sektörüne yönelik farkındalık oluşturmak ve öğrencilerin topluma yararlı bireyler olarak yetişmesine destek vermek amacıyla Kayseri'de öğrencilerle buluşan Çataloluk, AA muhabirine, THY'de Airbus A330 pilotu olduğunu söyledi.

Çataloluk, Elektronik Haberleşme Mühendisliği mezunu olduğunu ve mezuniyetinden sonra THY sınavlarına girdiğini belirtti. Sınavı kazanıp, aldığı eğitimin ardından pilot olduğunu vurgulayan Çataloluk, 2013 yılından beri THY'de görev yaptığını anlattı.

"Bizim buradaki amacımız ilk başta yardıma muhtaç çocuklarımıza faydamızın dokunmasıydı." diyen Çataloluk, program kapsamının süreç içerisinde genişlediğini belirtti.

Proje hakkında konuşan Çataloluk, şunları kaydetti:

"Öğrencilerde havacılık ateşi yakabilir ve bu aşkı oluşturabiliriz diye düşündük. Daha sonra bu seminerleri projeye eklemeyi sağladık. Seminerde pilotluk, kabin, teknik konularda bilgi verip kendi mesleğimizi tanıtıyoruz. Pilotluktan genel olarak bahsediyoruz. Pilot olabilmek için hangi bilgi birikimlerine gerek olduğunu ve hangi yeteneklere ihtiyaç olduğunu anlatıyorum. Çocuklar bu konuda kendilerini nasıl geliştirebilir, bu konudan bahsediyorum. Ardından Türkiye'de pilot olabilmenin koşulları nelerdir, buları da anlatıyorum. Düzenlenen seminerden sonra pilot olmak isteyen çocukların sayılarının arttığını düşünüyorum çünkü ilgililer. Yanımıza gelip fotoğraf çektirmek istiyorlar ve soru soruyorlar. Daha çok çocuğa hitap edebildiğimiz zaman daha fazla gönle dokunmuş olacağız. Muhtelif şehirlere gidiyoruz, son olarak Kayseri'ye geldik. Diğer şehirlerde de kaptan ve pilot arkadaşlarımız göreve devam ediyor."

Çataloluk, Türkiye havacılığı için yollarda olduklarını da sözlerine ekledi.

(AA)

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