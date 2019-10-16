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16 Ekim 2019 Çarşamba 13:59:51 | Son Güncelleme: 16 Ekim 2019 Çarşamba 14:19:00

Öğrenciler kış öncesi sokak hayvanları için barınak yaptı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Kurtuluş Hayvan Hakları Derneği ve Şuhut Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinden oluşan mamalama ekibi, sokak hayvanları için barınak yaptı.

Şuhut ilçe merkezindeki gönüllü hayvan severler sokak hayvanlarının kış aylarını rahat geçirebilmeleri için bir araya geldi. Gönüllü hayvan severler sahipsiz sokak hayvanları için gece gündüz demeden çalışarak kulübeler yaptılar. Şuhut Meslek Yüksek Okulu Öğrencisi Mamalama Ekibinden Ahmet Sever, konu ile ilgili açıklamalarında, ''Burada Kurtuluş Hayvan Hakları Derneği olarak elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. Hayvanlarımız için elimizden gelen yardımı yapıp barınaklarımızı dağıtacağız. Şimdi de barınak dağıtımına çıkacağız. Belediye reisine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum'' dedi.

Kurtuluş Hayvan Hakları Derneği Başkanı Ayla Hilal Karaköy ise, ''Şuhut'ta okumuştum ve veterinerlik teknikerliğini bu sene mezun oldum. Öğrenci arkadaşlarımızla toplandık. Onlar bazıları 1. sınıf, bazıları 2. sınıf. Sokak hayvanlarının çok ihtiyacı var hem beslenmeye, hem tedaviye hem de barınağa. Şuhut halkını hem bilinçlendirmek adına hem de sokak hayvanları için 14 tane kulübemiz oldu. Bağışçılarımızın destekleri ile Şuhut Belediyesinin park izni ile böyle bir kulübe etkinliği düzenlendi. Öğrencilerimiz neredeyse 20 tane el emeği ile yapıldı bunların hepsi. Şuhut Belediyesinin amblemleri yazıldı üzerine zarar verilmesin diye. Bizim derneğimiz Kurtuluş Hayvan Hakları Derneği ve birçok şehirde böyle etkinlikler yapmayı planlıyor. Öncelikle ben burayı seçtin, çünkü benim okuduğum bir mevki idi. Buranın hayvanlarının çok ihtiyacı olduğunu düşündüğümden dolayı buraya geldim. Daha da projelerimiz olacak dernek adına birçok yere ulaşmaya çalışacağız. Bunlar da bağışçılarımız sayesinde olacak. Bunlara katkı olabilmek için sosyal medya sitelerimiz var. Sosyal medya sayfa ve sitelerimizde öğrencilerimizin çalışmalarını sergiliyoruz bize katkı sağlayabilirsiniz'' dedi.

Muammer Güzel ise konu ile ilgili açıklamalarında, ''Burada Kurtuluş Hayvan Hakları Derneği olarak bir etkinliğimiz vardı. Biz arkadaşlarımız olarak gönüllü olduk. Gönüllü olup hayvanlara kışın barınmaları için yemek için su için kulübeler yaptık. Bu kulübelerde arkadaşlarımızın hepsinin desteği oldu. Hepsine şimdiden teşekkür ediyorum. Sizin de hayvanları sevmenizi onlar için bir kap su bırakmanızı rica ediyorum'' dedi.

İHA

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