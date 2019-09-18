Ödüllü yazılımcıdan milyonluk vurgun

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, kargo şirketlerinden gelen çok sayıda şikayet üzerine, 3 ay süren teknik takip sonucu İstanbul, Manisa, Adana, Ankara ve Zonguldak’ta eşzamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda yaşları 17 ve 22 arasında değişen 14 şüpheli yakalandı. Şüpheliler arasında Türkiye yazılım birincisi B.E’nin de olduğu öğrenildi. Çetenin lideri olan 20 yaşındaki şahıs ise İstanbul’da lüks bir rezidansta gözaltına alındı.

20’LİK ÇETE LİDERİNE KELEPÇE

Yapılan araştırmalarda ‘drop’ (düşürme) isimli bir yöntemin kullanıldığı anlaşıldı. Şebekenin beyni ve yöneticisinin bir “hacker” olduğu, özel bir yazılım geliştirerek kargo firmalarına ait verileri ele geçirdiği tespit edildi. Firmaların taşıdığı paketlerin içinde ne olduğunu öğrenen şebeke üyeleri, kargoları almak için “dublör” görevi gördü. Casus yazılımla, teslimat yapılacak kişinin bilgilerini alan şebeke elebaşı, sahte kimlikler hazırlattı.

DÖRDÜ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kimlikte kargoyu teslim alacak kişinin ismi yazarken, şebeke üyelerinin fotoğrafları kullanıldı. Kargo şubelerine giden şebeke üyeleri, sahte kimliklerle binlerce paket teslim aldı. Şahısların bu yöntemle yaklaşık 2 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi. Bakırköy Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı’na çıkarılan şebekenin 20 yaşındaki liderinin de aralarında bulunduğu şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, 10’u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DALGA BİLE GEÇTİLER

Hacker çetesi, iddiaya göre 14 yıldır hasta eşi için para biriktiren otobüs şoförü Sadullah Yayla’nın (44) da parasını çaldı. Yayla’nın hesabındaki 130 bin lirayı kendilerine havale eden çete üyeleri, çıkan dolandırıcılık haberi sonrası WhatsApp üzerinden konuştu. Şahıslardan biri ‘Vicdan azabından öleceğim’ derken, diğeri de ‘200 lira bıraktım hesapta’ diyerek dalga geçti.