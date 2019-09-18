Ödüllü yazılımcıdan milyonluk vurgun

  • Bist 100
    100806
  • Dolar
    5,6936
  • Euro
    6,2967
  • Altın
    275,5960
İstanbul
15 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Beşiktaş, Avrupa’daki 217. maçına çıkıyor Beşiktaş, Avrupa’daki 217. maçına çıkıyor
YDUS ek yerleştirme sonuçları nereden sorgulanır? YDUS ne demek? YDUS ek yerleştirme sonuçları nereden sorgulanır? YDUS ne demek?
Ve kılıçlar çekildi! İnce cephesi belgeyi yayınladı Ve kılıçlar çekildi! İnce cephesi belgeyi yayınladı
Teyzesinin kızına cinsel istismarda bulunan sanığa 25 yıl hapis cezasına mahkum edildi Teyzesinin kızına cinsel istismarda bulunan sanığa 25 yıl hapis cezasına mahkum edildi
TUS sonuçları 2019 açıklandı! ÖSYM TUS sonuçları sorgulama ekranı TUS sonuçları 2019 açıklandı! ÖSYM TUS sonuçları sorgulama ekranı
Fenerbahçeli taraftarlardan Mustafa Cengiz'e destek mesajı Fenerbahçeli taraftarlardan Mustafa Cengiz'e destek mesajı
Son Dakika... Ruhani'den Aramco saldırısıyla ilgili açıklama: Bir uyarıydı Son Dakika... Ruhani'den Aramco saldırısıyla ilgili açıklama: Bir uyarıydı
Cem Yılmaz'dan 2 tabloya 86 bin dolar Cem Yılmaz'dan 2 tabloya 86 bin dolar
Varank: 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizi açıklıyoruz Varank: 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizi açıklıyoruz
19'luk yıldız, ilk Şampiyonlar Ligi maçında "hat-trick" yaptı 19'luk yıldız, ilk Şampiyonlar Ligi maçında "hat-trick" yaptı
Son Dakika... 3 ilde eş zamanlı bahis operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı Son Dakika... 3 ilde eş zamanlı bahis operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
3-1'lik mağlubiyet sonrası Ersun Yanal ve Comolli bir anda hedef tahtasına konuldu 3-1'lik mağlubiyet sonrası Ersun Yanal ve Comolli bir anda hedef tahtasına konuldu
Fırsatçılara gün doğdu: Emlakta faiz düştükçe fiyat artıyor Fırsatçılara gün doğdu: Emlakta faiz düştükçe fiyat artıyor
Ek tercih 2019 sonuçlarında geri sayım: ÖSYM ek tercih sonuçları açıklandı mı? Ek tercih 2019 sonuçlarında geri sayım: ÖSYM ek tercih sonuçları açıklandı mı?
Fransa'dan kritik Suudi Arabistan kararı: Bölgeye soruşturmaya yönelik uzmanlar gönderilecek Fransa'dan kritik Suudi Arabistan kararı: Bölgeye soruşturmaya yönelik uzmanlar gönderilecek
Bahşiş vermemek için kavga etti Bahşiş vermemek için kavga etti
Rusya'daki dev tatbikatta S-400'ler kullanıldı Rusya'daki dev tatbikatta S-400'ler kullanıldı
İş kadınını bu hale getiren zanlılar serbest kaldılar... Şaşırdık mı? İş kadınını bu hale getiren zanlılar serbest kaldılar... Şaşırdık mı?
Dünya Şampiyonu Rıza Kayaalp yurda döndü Dünya Şampiyonu Rıza Kayaalp yurda döndü
Son Dakika: Samanyolu TV'nin eski çalışanlarına FETÖ operasyonu Son Dakika: Samanyolu TV'nin eski çalışanlarına FETÖ operasyonu
Şampiyonlar Ligi E, F, G ve H gruplarında 8 maç yapıldı Şampiyonlar Ligi E, F, G ve H gruplarında 8 maç yapıldı
Denizli'de CHP’nin park tiyatrosu! 7 yıl sonra yeniden açtılar! Denizli'de CHP’nin park tiyatrosu! 7 yıl sonra yeniden açtılar!
Traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti Traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti
Kocaeli'deki metro hattını bakanlık yapacak Kocaeli'deki metro hattını bakanlık yapacak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

18 Eylül 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 18 Eylül 2019 Çarşamba 10:42:39

Ödüllü yazılımcıdan milyonluk vurgun

İnternetten alışveriş yapanların hesap bilgilerini, ele geçirip 2 milyon TL’lik vurgun yapan hacker çetesi çökertildi. Yaşları 17-22 arasında değişen çete üyelerinden birinin 'Türkiye yazılım birincisi’ olduğu ortaya çıktı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, kargo şirketlerinden gelen çok sayıda şikayet üzerine, 3 ay süren teknik takip sonucu İstanbul, Manisa, Adana, Ankara ve Zonguldak’ta eşzamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda yaşları 17 ve 22 arasında değişen 14 şüpheli yakalandı. Şüpheliler arasında Türkiye yazılım birincisi B.E’nin de olduğu öğrenildi. Çetenin lideri olan 20 yaşındaki şahıs ise İstanbul’da lüks bir rezidansta gözaltına alındı. 

20’LİK ÇETE LİDERİNE KELEPÇE 

Yapılan araştırmalarda ‘drop’ (düşürme) isimli bir yöntemin kullanıldığı anlaşıldı. Şebekenin beyni ve yöneticisinin bir “hacker” olduğu, özel bir yazılım geliştirerek kargo firmalarına ait verileri ele geçirdiği tespit edildi. Firmaların taşıdığı paketlerin içinde ne olduğunu öğrenen şebeke üyeleri, kargoları almak için “dublör” görevi gördü. Casus yazılımla, teslimat yapılacak kişinin bilgilerini alan şebeke elebaşı, sahte kimlikler hazırlattı. 

DÖRDÜ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ 

Kimlikte kargoyu teslim alacak kişinin ismi yazarken, şebeke üyelerinin fotoğrafları kullanıldı. Kargo şubelerine giden şebeke üyeleri, sahte kimliklerle binlerce paket teslim aldı. Şahısların bu yöntemle yaklaşık 2 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi. Bakırköy Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı’na çıkarılan şebekenin 20 yaşındaki liderinin de aralarında bulunduğu şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, 10’u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

DALGA BİLE GEÇTİLER

Hacker çetesi, iddiaya göre 14 yıldır hasta eşi için para biriktiren otobüs şoförü Sadullah Yayla’nın (44) da parasını çaldı. Yayla’nın hesabındaki 130 bin lirayı kendilerine havale eden çete üyeleri, çıkan dolandırıcılık haberi sonrası WhatsApp üzerinden konuştu. Şahıslardan biri ‘Vicdan azabından öleceğim’ derken, diğeri de ‘200 lira bıraktım hesapta’ diyerek dalga geçti. 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ