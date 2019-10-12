Nusaybin'de YPG/PKK'lı teröristlerin sivillere yönelik havanlı saldırısı sonucu şehit olanlar Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi

  • Bist 100
    99027.8
  • Dolar
    5,8886
  • Euro
    6,5138
  • Altın
    281,6270
İstanbul
16 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Galatasaray'da Seri ilk 11'e dönüyor Galatasaray'da Seri ilk 11'e dönüyor
Bosna Hersek'te İslam Birliği Başkanı Kavazovic oldu Bosna Hersek'te İslam Birliği Başkanı Kavazovic oldu
Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklerden mesaj Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklerden mesaj
Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklerden mesaj Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklerden mesaj
Göçe zorlandıkları topraklara geri dönmek istiyorlar Göçe zorlandıkları topraklara geri dönmek istiyorlar
PKK'nın 9 aylık kurbanı Muhammed bebek yürekleri dağladı PKK'nın 9 aylık kurbanı Muhammed bebek yürekleri dağladı
İran: Petrol tankerine saldırı yanıtsız kalmayacak İran: Petrol tankerine saldırı yanıtsız kalmayacak
Lord John Olav Kerr: Yeni bir referanduma gidersek AB’de kalma kararı çıkacak Lord John Olav Kerr: Yeni bir referanduma gidersek AB’de kalma kararı çıkacak
Tunus'ta cumhurbaşkanlığı yarışında favori bağımsız aday Kays Said Tunus'ta cumhurbaşkanlığı yarışında favori bağımsız aday Kays Said
AB'nin Suriye'deki 'çözümü' çözümsüzlük AB'nin Suriye'deki 'çözümü' çözümsüzlük
Konya'nın peribacaları literatüre kazandırılıyor Konya'nın peribacaları literatüre kazandırılıyor
Turizm payı elektronik ortamda beyan edilecek Turizm payı elektronik ortamda beyan edilecek
Marmarabirlik'te 42 bin 500 ton ürün alımı planlandı Marmarabirlik'te 42 bin 500 ton ürün alımı planlandı
Serdal Adalı: Ocak ayında golcü ve orta saha transferi yapacağız Serdal Adalı: Ocak ayında golcü ve orta saha transferi yapacağız
Ahıska Türkleri ekonomiye katkı sağlıyor Ahıska Türkleri ekonomiye katkı sağlıyor
DAİB'ten ihracat artışında rekor sinyali DAİB'ten ihracat artışında rekor sinyali
Hisar-A'da seri üretime geçiliyor Hisar-A'da seri üretime geçiliyor
Belgeli meslek sahibi sayısı 750 bini aştı Belgeli meslek sahibi sayısı 750 bini aştı
Asya'dan Türkiye'ye yatırım yaklaşık iki katına çıktı Asya'dan Türkiye'ye yatırım yaklaşık iki katına çıktı
İstanbul, yolcuda 37 Avrupa ülkesinin nüfusunu geçti İstanbul, yolcuda 37 Avrupa ülkesinin nüfusunu geçti
Büyümeye 'fon' desteği Büyümeye 'fon' desteği
Doğal gaz arz güvenliğinde Türkiye'ye 'tam puan' Doğal gaz arz güvenliğinde Türkiye'ye 'tam puan'
Göztepe'de Cameron Jerome sevinci Göztepe'de Cameron Jerome sevinci
Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Hisar-A'da seri üretime geçiliyor Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Hisar-A'da seri üretime geçiliyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

12 Ekim 2019 Cumartesi 13:09:47 | Son Güncelleme: 12 Ekim 2019 Cumartesi 15:13:48

Nusaybin'de YPG/PKK'lı teröristlerin sivillere yönelik havanlı saldırısı sonucu şehit olanlar Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlerin düzenlediği havanlı saldırıda şehit olan siviller gözyaşları ve Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı havan ve roketatarlı saldırıda dün şehit olan sivillerin cenazeleri, Nusaybin Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.

Saldırıda şehit düşen Nayif Sincar, Ahmet Delen, Mehmet Şirin Demir, Orhan Doğan, Suriye uyruklu Dara Ali ve diğer üç kişinin cenazeleri yakınları tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi morgundan alınarak kılınan cenaze namazının ardından Moris ile Hacılar mezarlıklarında gözyaşları ve Kürtçe ağıtlarla defnedildi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı havan ve roketatarlı saldırıda 8 kişi şehit olmuş, 35 kişi yaralanmıştı.

Saldırıda şehit düşenlerden Mehmet Şirin Demir'in TRT Kurdi çalışanı Gülay Demir'in babası olduğu öğrenilmişti. 

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ