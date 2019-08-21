Nusaybin'de bir aydır çöpler toplanmıyor

Terör örgütü PKK’nın 2015-2016 yıllarında hendek ve barikat eylemleri sırasında evleri yıkılanlar için TOKİ’nin inşa ettiği konutlarda yaşayanlar, HDP’li Nusaybin belediyesinin çöp toplamamasına tepki gösterdi.

SOKAK DA TEMİZLENMİYOR



Bir ay önce TOKİ’ye yerleştiklerini anlatan mahalle sakinlerinden Abdulaziz Adıyeke, belediyenin uzun zamandan beri çöpleri toplamadığını söyledi. Sokak temizliğinin de yapılmadığını belirten Adıyeke, “Yaklaşık bir ay önce buraya taşındım. Çöplerimizi belediye bir aydır toplamıyor ve sokaklar temizlenmiyor.

KONTEYNIR BULUNMUYOR

Sokaklarda çöp konteynırları olmadığından dolayı çöpleri binanın önüne atmak zorunda kalıyoruz. Çoğu zaman çöpleri kendimiz toplayıp traktörlerle atıyoruz” dedi.