  • Bist 100
    99027.8
  • Dolar
    5,8886
  • Euro
    6,5138
  • Altın
    281,6270
İstanbul
16 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Olgunlaşma Enstitüleri Kurumsal Dönüşüm Toplantısı ve Sergi Açılışı Olgunlaşma Enstitüleri Kurumsal Dönüşüm Toplantısı ve Sergi Açılışı
Bulgaristan Başbakanı Borisov: Brüksel, Türkiye'ye saldırgan tavrını bıraksın Bulgaristan Başbakanı Borisov: Brüksel, Türkiye'ye saldırgan tavrını bıraksın
Azerbaycanlı gazilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek Azerbaycanlı gazilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Harekat aleyhine manipülasyonda TSK'nın envanterinde olmayan tankın görselini kullandılar Harekat aleyhine manipülasyonda TSK'nın envanterinde olmayan tankın görselini kullandılar
Zorla silah altına alınan Araplar YPG/PKK'dan kaçıyor Zorla silah altına alınan Araplar YPG/PKK'dan kaçıyor
Siyanür içti ve yaşamına son verdi Siyanür içti ve yaşamına son verdi
Nebiyan kestanesi üreticisinin yüzünü güldürüyor Nebiyan kestanesi üreticisinin yüzünü güldürüyor
Lübnanlı gençlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek Lübnanlı gençlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
HDP önündeki eylemde 40'ıncı gün HDP önündeki eylemde 40'ıncı gün
Teröristler yine gazetecilere saldırdı Teröristler yine gazetecilere saldırdı
Teröristler ABD'nin verdiği milyonluk araçları bırakıp kaçtı Teröristler ABD'nin verdiği milyonluk araçları bırakıp kaçtı
Ankara-Sivas YHT hattında sona yaklaşılıyor Ankara-Sivas YHT hattında sona yaklaşılıyor
İçişleri Bakan Soylu: Teröre coğrafyamızın hiçbir noktasında müsamaha etmeyeceğiz İçişleri Bakan Soylu: Teröre coğrafyamızın hiçbir noktasında müsamaha etmeyeceğiz
Milan, Lille'de oynayan milli futbolcu Zeki Çelik'in peşinde Milan, Lille'de oynayan milli futbolcu Zeki Çelik'in peşinde
Osmanlı ekmeği Karadeniz ürünleriyle tatlandı Osmanlı ekmeği Karadeniz ürünleriyle tatlandı
Yeşilay'dan sigara bağımlılarına psikososyal destek Yeşilay'dan sigara bağımlılarına psikososyal destek
Irak Başbakanı, gösterilerdeki şiddetin araştırılması için komisyon kurdu Irak Başbakanı, gösterilerdeki şiddetin araştırılması için komisyon kurdu
Pencere korkuluklarına başı sıkışan küçük çocuğu itfaiye kurtardı Pencere korkuluklarına başı sıkışan küçük çocuğu itfaiye kurtardı
Dışişleri Bakanlığından "DEAŞ'lılar" hakkında flaş açıklama Dışişleri Bakanlığından "DEAŞ'lılar" hakkında flaş açıklama
Irak Başbakanı, gösterilerdeki şiddetin araştırılması için komisyon kurdu Irak Başbakanı, gösterilerdeki şiddetin araştırılması için komisyon kurdu
Bosna Hersek'te İslam Birliği Başkanı Kavazovic oldu Bosna Hersek'te İslam Birliği Başkanı Kavazovic oldu
Bakanlık gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmeleri açıkladı Bakanlık gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmeleri açıkladı
Feyzioğlu: ABD'li, Alman ve Fransız gazeteciler hedef alınsaydı dünyayı yerinden oynatırlardı Feyzioğlu: ABD'li, Alman ve Fransız gazeteciler hedef alınsaydı dünyayı yerinden oynatırlardı
Hollanda televizyonundan Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler Hollanda televizyonundan Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

12 Ekim 2019 Cumartesi 17:38:13 | Son Güncelleme: 12 Ekim 2019 Cumartesi 17:39:14

Nebiyan kestanesi üreticisinin yüzünü güldürüyor

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde yer alan Nebiyan Dağı bölgesinde yetiştirilen ve coğrafi işaretle tescillenen Nebiyan kestanesinin hasadına başlandı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yer alan bin 224 metre yüksekliğindeki Nebiyan Dağı bölgesinde yetiştirilen ve coğrafi işaretle tescillenen Nebiyan kestanesinin hasadı başladı.

Nebiyan Havzası'nda doğal olarak yetişmesinden dolayı "Nebiyan kestanesi" olarak adlandırılan ve önceki yıllarda bitkisel özellikleri belirlenerek tescillenen kestanenin hasadının bu yıl yüz güldürmesi bekleniyor.

Nebiyan bölgesinde bulunan Fındıklı Mahallesi Muhtarı Abdulkadir Çiftli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nebiyan kestanesinin kendine has özelikleri bulunduğunu, bu nedenle özel olduğunu söyledi.

Nebiyan kestanesinin Karadeniz Bölgesi'ndeki diğerlerinden farkının kendine özgü kalitesi ve lezzeti olduğunu belirten Çiftli, ''Nebiyan Havzası ekolojik özellikleri kestane üretimi için çok uygun. Birçok özelliği bünyesinde barındıran Nebiyan kestanesinin aroması ve lezzeti çok farklı. Bölgemiz için alternatif ve iyi bir ekonomik getirisi olan kestane üretimi aynı zamanda arıcılığın gelişmesine de katkı sağlıyor." diye konuştu.

Kestanenin çiçeklenme döneminde arıların çiçek özleri için burada olmasının ve kestane balı yapmasının arıcılığın gelişmesine de katkı sağladığına işaret eden Çiftli, "Bu yıl sadece bizim mahallemizde 15 ton, bölgenin tamamında ise 50 tonunun üzerinde kestane hasadı yapılacağını tahmin ediyoruz. Bu yıl Nebiyan kestanesinin kilosu 15 ile 20 liradan satılıyor. Verimi yüksek olan kestanemiz üreticinin yüzünü güldürecek.'' ifadesinde bulundu.

Son yıllarda yeni kestane fidanları dikilen ve 5 yıl içinde üretimin üç katına çıkması hedeflenen bölgede 50 senedir kestane yetiştiren Hasan Yılmaz, bu yıl kestanenin bol olduğunu belirterek, ürünün toplanmasının zorluğuna dikkati çekti.

Bölgede kestane yetiştiriciliğinin her yıl arttığına değinen Yılmaz, ''Ben çocukluğumdan beri kestane toplarım. Bizim için hep ek kazanç olmuştur. Hatta bazen çok çok iyi getirisi olmuştur. Bu yıl 200 kestane fidanı diktik. Biz kestaneyi çok bereketli bir meyve olarak görürüz." diye konuştu.

Nebiyan kestanesi

Nebiyan kestanesi ilçenin Cerekli, Fındıklı, Yeşilyurt, Kösedik, Aydınpınar, Ormancık, Kuşkayası, Çiftlik, Düzköy ve ilçe sınırlarına komşu Elmaçukuru, Yeşiltepe, Aslandamı, Kabadüz, Erikli ve Kayagüneyi köylerinde doğal olarak yetişiyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünce türün ekotiplerini, bitkisel özelliklerini belirlemek amacıyla yöredeki farklı köylerde bulunan ağaçlardan örnekleme çalışmaları yapılarak 19 Mayıs Kaymakamlığı ile sürdürülen çalışma kapsamında 2004 yılında Türk Patent Enstitüsüne coğrafi işaret için yapılan başvurunun ardından Nebiyan kestanesi tescil edildi.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ