15 Ocak 2020 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 14 Ocak 2020 Salı 19:36:23
Müzelik meteor
Çorum'un Alaca İlçesi'nde çiftçi Mutlu Yılmaz’ın geçen yıl tarlada bulup banka kasasında muhafaza ettiği 68 kiloluk göktaşı, bir ay süreyle Çorum Müzesi’nde sergilenecek.
Mutlu Yılmaz, Rusya’dan gelen 68 bin dolarlık teklifi reddettiğini belirterek “Amerika’da yapılan incelemeye göre en az 4 bin yıllık olduğu tahmin ediliyor” dedi.
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