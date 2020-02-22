  • Bist 100
    116829
  • Dolar
    6,0944
  • Euro
    6,6161
  • Altın
    322,8230
İstanbul
12 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Başkan Erdoğan Bergama'da konuşuyor Başkan Erdoğan Bergama'da konuşuyor
Beşiktaş-Trabzonspor / CANLI ANLATIM Beşiktaş-Trabzonspor / CANLI ANLATIM
MSB: İdlib'de 21 rejim hedefi tahrip edildi MSB: İdlib'de 21 rejim hedefi tahrip edildi
Minik Ahmet, ailesini ölümden kurtardı Minik Ahmet, ailesini ölümden kurtardı
Trabzonspor taraftarı stada giriş yaptı Trabzonspor taraftarı stada giriş yaptı
Muhterem Nur yoğun bakımda Muhterem Nur yoğun bakımda
ABD'den bilgi geldi, çocukları savaş oyunu üzerinden tanışıp taciz eden kişi yakalandı ABD'den bilgi geldi, çocukları savaş oyunu üzerinden tanışıp taciz eden kişi yakalandı
Başkan Çebi, Trabzonspor derbisi öncesi futbolcularla buluştu Başkan Çebi, Trabzonspor derbisi öncesi futbolcularla buluştu
Gaziantep Valiliği: İdlib'de 1 asker şehit oldu Gaziantep Valiliği: İdlib'de 1 asker şehit oldu
Bağdat Caddesi’ndeki trafik canavarı tutuklandı Bağdat Caddesi’ndeki trafik canavarı tutuklandı
KKTC'de korona virüsü şüphesiyle bir kişi hastaneye kaldırıldı KKTC'de korona virüsü şüphesiyle bir kişi hastaneye kaldırıldı
Milli tenisçi finalde Milli tenisçi finalde
Arda Kural geri döndü Arda Kural geri döndü
Bakan Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü Bakan Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü
Libya'dan flaş açıklama! "Cenevre'ye gitmeyeceğiz" Libya'dan flaş açıklama! "Cenevre'ye gitmeyeceğiz"
Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun dış politika bilgisini ti'ye aldı Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun dış politika bilgisini ti'ye aldı
Türk hakem Yunanistan'da saldırıya uğradı! Türk hakem Yunanistan'da saldırıya uğradı!
Tam 2 yıl önce bugün başlamıştı! Cumhur İttifakı Türkiye'nin tarihini değiştirdi... Tam 2 yıl önce bugün başlamıştı! Cumhur İttifakı Türkiye'nin tarihini değiştirdi...
Hafter milislerinden Trablus'ta sivillere roketli saldırı: 3 yaralı Hafter milislerinden Trablus'ta sivillere roketli saldırı: 3 yaralı
Bakan Soylu'dan çok sert tepki: Yazıklar olsun size Bakan Soylu'dan çok sert tepki: Yazıklar olsun size
İsrail polisi Kudüs'te bir Filistinliyi şehit etti İsrail polisi Kudüs'te bir Filistinliyi şehit etti
Atakan Kayalar, Aleyna Tilki'yi reddetti Atakan Kayalar, Aleyna Tilki'yi reddetti
Hamile kadını taksiye almayan şoför hakkında yasal işlem yapıldı Hamile kadını taksiye almayan şoför hakkında yasal işlem yapıldı
Taraftarları taşıyan otobüs Erzurum'da devrildi Taraftarları taşıyan otobüs Erzurum'da devrildi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

22 Şubat 2020 Cumartesi 18:37:48 | Son Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 18:38:28

Muhterem Nur yoğun bakımda

Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı 87 yaşındaki Muhterem Nur'un Beylikdüzü'nde 3 gündür yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

2013 yılında hayatını kaybeden sanatçı Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı 87 yaşındaki Muhterem Nur'un yüksek şeker hastalığına bağlı organ yetmezliğinden 3 gün önce Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Yoğun bakıma alınan Nur'un tedavisine devam edildiği bilgisine ulaşıldı.

AA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER