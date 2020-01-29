29 Ocak 2020 Çarşamba 11:51:47 | Son Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 14:02:57
Muğla'da kaybolan Cihat Türkay aranıyor
Menteşe ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi'nde yaşayan 21 yaşındaki Cihat Türkay, 27 Ocak’ta yakınlarına 'bankaya gidiyorum' diyerek 48 EV 775 plakalı otomobiliyle Menteşe'ye geldi. Öğle saatlerinde evinden ayrılan gençten yakınları haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine harekete geçen jandarma gencin bulunması amacıyla yaptıkları incelemede Cihat Türkay'ın Menteşe ilçesinde bulunan katlı otoparka giriş-çıkış yaptığını tespit etti. Türkay'ın ilçe merkezinden çıkış yapmadığı öğrenilirken, arama çalışmaları devam ediyor.
İHA
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