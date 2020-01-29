Muğla'da kaybolan Cihat Türkay aranıyor

İhbar üzerine harekete geçen jandarma gencin bulunması amacıyla yaptıkları incelemede Cihat Türkay'ın Menteşe ilçesinde bulunan katlı otoparka giriş-çıkış yaptığını tespit etti. Türkay'ın ilçe merkezinden çıkış yapmadığı öğrenilirken, arama çalışmaları devam ediyor.

İHA