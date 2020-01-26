Muğla'da 2 dönüm ormanlık alan yanarak zarar gördü

Gölbent Mahallesi Eskiköy mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 2 dönüm orman alanı tahrip oldu.

(AA)