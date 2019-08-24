Muğla’da 4 yaşındaki kız çocuğu feci şekilde can verdi
Muğla’da ticari taksinin çarptığı 4 yaşındaki kız çocuğu olay yerinde yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Ceylan Pınaraaltı’nın bir gün önce 4’üncü yaş gününü kutladığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Halime Keser yönetimindeki 48 T 5596 plakalı araç Zeytinköy Mahallesi Hayıtlı mevkisinde seyir halinde iken 4 yaşındaki Ceylan Pınaraltı'yı aracın altına alarak sürükledi.
Kaza sonrası Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar ile olay yerine 112 ambulansı ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde yaşamını yitiren Ceylan Pınaraaltı'nın bir gün önce 4'üncü yaş gününü kutladığı öğrenildi.
Kaza sonrası ticari taksi sürücüsü Halime Keser jandarma tarafından gözaltına alındı.
Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler kaza ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
(İHA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- "Torbacılık" yapan hanımını cezaevi çıkışı vuran şüpheli parkta saklanırken yakalandı
- Telefon direğinde mahsur kalan kedi saatler sonra kurtarıldı
- İzmir'de "çağdaş" insanlar şiddet gören kadınlar için kulaç atmaya başladı
- Karısını vuran koca parkta saklanırken yakalandı!
- Emine Bulut'u vahşice öldüren Fedai Baran'ın son mesajı kan dondurdu: Gider paşa gibi yatarım, Emine hiç sıkıntı değil