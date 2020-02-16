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16 Şubat 2020 Pazar 23:07:46 | Son Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 23:21:22

MSB duyurdu: Tel Abyad'da alçak saldırıyı yapan terörist yakalandı!

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da PKK/YPG’li teröristlerin bombalı araç saldırısı düzenlediklerini ve saldırıyı yapan teröristlerin sağ olarak yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da PKK/YPG'li teröristler düzenledikleri bombalı araç saldırısında 2 masum sivili katletti, 5 sivili de yaraladı. Saldırıyı yapan terörist ve ikinci bir saldırı için bombalı aracı ile bölgeye gelen bir terörist sağ olarak yakalandı." ifadelerine yer verildi.

Suriye’nin Tel Abyad kentinin merkezinde bulunan pazar yerinde bomba yüklü bir araç patladı. Patlama sonucu yaralıların olduğu açıklandı.

MSB'DEN AÇIKLAMA: TERÖRİST YAKALANDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad’da PKK/YPG’li teröristler tarafından düzenlenen bombalı araç saldırısında 2 sivilin öldüğünü, 5 sivilin de yaralandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad’da PKK/YPG’li teröristler düzenledikleri bombalı araç saldırısında 2 masum sivili katletti, 5 sivili de yaraladı. Saldırıyı yapan terörist ve ikinci bir saldırı için bombalı aracı ile bölgeye gelen bir terörist sağ olarak yakalandı” denildi.

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