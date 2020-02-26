MSB duyurdu: PKK/YPG'li 7 terörist etkisiz hale getirildi
Münbiç'ten Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan, İHA'lar tarafından tespit edilen 1'i terör örgütünün sözde liderlerinden PKK/YPG'li 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Münbiç bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan ve Kandil dağ kadrosundan olduğu belirlenen 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımızca, Münbiç bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin, biri sözde lider olmak üzere Kandil dağ kadrosundan olduğu belirlendi" denildi.
İHA