Milyonluk amorti

19 Ekim’de yaşanan olayda bir kadın, Fethiye caddesinde Milli Piyango bileti satan Cafer Öziri’ye gelerek, biletine amorti isabet ettiğini ve değiştirmek istediğini söyledi. Öziri, kontrol ettiği numaralara 3 milyon TL isabet ettiğini gördü.

750 BİN TL ALACAK

Milli Piyango’nun sitesine girip numaralara ikramiye vurduğundan emin olunca da, talihliye müjdeyi verdi. Bileti çeyrek olduğu için 750 bin lira kazandığını öğrenen kadın şaşkınlıkla mutluluğu bir arada yaşadı.

BAŞTA İNANMADI

Talihlinin başta kendisine inanmadığını belirten Cafer Öziri “Elinde 2 biletle geldi. ’Yine beni zengin edemedin. Amorti çıktı’ dedi. Ben talihli numaraları biliyordum. Bileti görür görmez tanıdım. Müjdeyi verdim, inanmadı. İnternetten bakınca emin oldu’’ dedi.