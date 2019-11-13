Milli Savunma Bakanlığı'ndan duygusal paylaşım
Kahraman Mehmetçiklerimiz Suriye'de bir yandan terör örgütlerini süpürürken diğer yandan da teröre maruz kalan bölge halkının yaralarını sarmaya çalışıyor. Milli Savunma Bakanlığı, resmi twitter hesabından o anları paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, resmi twitter hesabı üzerinden Suriye'de ve diğer bölgelerde devam eden operasyonlara ilişkin sık sık bilgilendirem yaparken diğer yandan da kahraman Mehmetçiklerimizle ilgili paylaşımlarda da bulunuyor. Bakanlığın son paylaşımında cephede teröristlere bölgeyi dar eden Mehmetçiğimizin terörden temizlediği Rasulayn'da yaşlı bir teyzenin elini öptüğü görüntüleri paylaştı.
Bakanlık paylaşımda "11 Kasım 2019 Rasulayn... “Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir!” ifadelerine yer verdi.
İŞTE O PAYLAŞIM
BÜYÜK BEĞENİ ALDI
Bakanlığın paylaşımı kısa sürede büyük beğeni alırken sosyal medya kullanıcıları paylaşımın altına askerlerimizin kadın ve çocuklara, yaşlılara nasıl merhametle yaklaştığına ilişkin sözler ve görsellerle destek verdi.
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