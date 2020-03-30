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30 Mart 2020 Pazartesi 13:20:18 | Son Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 15:11:43

Mezarlıkta korkutan kadın çığlığı! Polis tabutların kapaklarını açıp kontrol etti

Adıyaman’da, mezarlık içerisinde yükselen kadın çığlık sesleri paniğe neden oldu. Ellerinde silahlarla mezarlıkta inceleme yapan polis ekipleri gördükleri tabutların kapaklarını açıp içlerini tek tek kontrol etti.

Adıyaman mezarlıktan yükselen kadın çığlıklarının tedirginliğini yaşıyor. Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi Karapınar Mezarlığı içerisinden kadın çığlık sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine resmi ve sivil polis ekipleri sevk edildi. 

Olay yerine gelen polis ekipleri sırtlarındaki tabancalarını ellerine alarak olası bir duruma karşı mezarlıkta arama yaptı. Dakikalarca mezarlıkta arama yapan polis ekipleri burada bulunan üstü kapalı tabutlarında kapaklarını açarak inceledi.

Didik didik aranan mezarlık içerisinde herhangi bir olayla karşılaşılmadı. Polis ekipleri daha sonra olay yerinden ayrıldı. Polis ekipleri, mezarlıktaki incelemenin ardından ihbarın asılsız olduğunu belirtirken, mahalle halkı ise polisin bu şekilde meşgul edilmemesi gerektiğini ifade etti. 

Dün gece polis ihbar hattını arayan bir kişi, Karapınar Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta kadın çığlıkları duyduğunu söyledi. İhbar üzerine mezarlığa giden polisler, uzun süre arama yaptı ancak herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı. Polisler, mezarlıktan ayrılırken, olayı öğrenen mahalleli sabah saatlerinde duruma tepki gösterdi. Mahalle halkından Kadir Dicle, herhangi bir çığlık sesini duymadıklarını ve bu ihbarda bulunanların polisi oyaladığını belirterek, "Yıllardır buradayız ve herhangi bir ses duymadık. Buradan geçen birisi böyle bir ihbarda bulunmuş olabilir. Bir kadının gece vakti mezarlıkta ne işi olabilir. Polisi böyle uydurma konularla meşgul etmekten vazgeçsinler" dedi.

Mahalle esnafından Bülent Tekin de gece herhangi bir çığlık sesi duymadıklarını ifade ederek, ihbarda bulun kişinin polise şaka yaptığını tahmin ettiklerini dile getirdi.

(DHA)

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