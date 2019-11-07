Mevlid Kandili bu yıl 8 Kasım 2019 Cuma günü idrak edilecek. Mevlid Kandil'nde ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyen milyonlarca Müslüman vatandaş, bu özel günde neler yapılması gerektiğini öğrenmek istiyor.Mevlid Kandili'nde oruç tutmak isteyenler Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Mevlid Kandili orucu kaç gün tutulur? sorularının yanıtı merak ediliyor. Çok özel bir gece olan Mevlid Kandili'nde Mevlid Kandili'nde yapılan duaların kabul olunduğuna inanılıyor. Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor.

MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasının farz olduğuna dair herhangi bir bilgi yoktur. Ancak bugün veya ertesi gün oruç tutmakta bir mahzur da yoktur. Mevlid Kandili'nin en önemli ibadetleri arasında tesbih namazı gösterilir.

MEVLİD KANDİLİ'NDE NASIL İBADET EDİLMELİ?

Her kandil günü gibi Mevlid Kandili'nde de dualar okumak, kuran okumak, namaz kılmak, tövbe etmek ve tesbih namazı kılmak gerekir. Yani Mevlid Kandili'nde içimizden geldiği gibi ibadet edebiliriz.

MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ

Mevlid kandili Hz. Peygamber’in doğumu münasebetiyle kutlanır. Mevlid kutlamalarını ilk ihdas eden zatın Erbil Atabegi Muzafferüddin Kökböri (ö. 630/1233) olduğu kabul edilir. Bu kutlama için toplananlara mevlid kıssaları okumayı ilk başlatan kişinin ise Mısır Çerkez hükümdarlarından biri veya Mısır Fâtımîleri olduğu söylenir (Ca‘fer Murtazâ el-Âmilî, s. 20). Makrîzî’nin Fâtımî bayramlarıyla ilgili yazdıkları bu konuda onların önceliğini teyit eder mahiyettedir (el-Ḫıṭâṭ, I, 490). Osmanlı döneminde mevlid kandillerinde çeşitli kutlama faaliyetleri icra edilirdi. İbnü’l-Hâc gibi bazı fakihler, mevlid münasebetiyle yapılan eğlencelere ve israf olduğu gerekçesiyle çok sayıda kandil yakılmasına karşı çıkmıştır. Süyûtî, mevlid gecelerinde toplu halde Kur’an okunmasını ve Resûl-i Ekrem’e dair sohbetlerin ardından yemek ikram edilmesini bid‘at-ı hasene olarak görmektedir (Ḥüsnü’l-maḳṣıd, s. 41; ayrıca bk. MEVLİD).

MEVLİD KANDİLİ NİÇİN KUTLANIR?

Mevlid kelime anlamı olarak doğum zamanı anlamına gelir. Şiiler Rebiülevvel ayının 17’nci geceyi 18’inci güne bağlayan gece, Sünniler ise 11’inci geceyi 12’nci güne bağlayan günü Mevlid gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki hafta da Kutlu Doğum Haftası olarak ilan edilmiştir.