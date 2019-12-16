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16 Aralık 2019 Pazartesi 09:33:18 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 09:34:13

Meteoroloji'den iki bölge için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bölümü güneşli bir haftaya başlayacak. Orta ve doğu Karadeniz kıyılarında sağanak yağış beklenirken diğer bölgelerin açık veya parçalı bulutlu olması bekleniyor. Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik beklenmiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Marmara bölgesinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

İZMİR °C, 19°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

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