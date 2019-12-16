Mersinli Cihangir, namı diğer J. F. Kennedy kimdir

Onu, "Ankara ayağını denk alsın" sözleriyle tanıdık

Banka ba ba nasıl? Başkanlık maşkanlık anlamam da Ankara dikkat etsin hareketlerine. Ben genel kurmay, cumhurbaşkanı, başbakanınızım. Türkiye Cumhuriyeti'nin hem de Amerikan'ın prezınt prezıntıyım. Dikkat et ayağını denk al. Süleyman Demirel de yemin ederim 70 milyon kişiyi vuracağım. Namussuz evladıyım devrim ihtilal dinlemem. Yeter yav. Askeri politikayla ne oynuyorsun. Tutukla hepsini bitsin gitsin. 33 3 01'in kendisiyim TBMM 01. Ara beni bul. Ankara beni bulsun. Yarın öbür gün hazine açıldığında bulamadığında canını yakarım" diyerek Türkiye'nin bir anda gündeminin ortasına düşen Mersinli Cihangir'in söylemlerinin devamı daha da ilgi çekici.

J.F. Kennedy videosu mest etti

Bugüne kadar onlarca videoyla tanıdığımız Mersinli Cihangir, ailesinin "John Fitzgerald Kennedy"den geldiğini iddia ettiği videosuyla daha da popüler oldu. Cihangir, "Şikago'da Kennedy ailesini tanımayan yok ki kim tanımıyor Kennedy'i. Şikago'luyuz biz. Suikaste uğrayan Kennedy değil mi? Benim öz dedem ya. Belçika tankları ile sokmadım mı insanları Türkiye'ye? Nereden geldi bu 70 miyon insan, ben getirdim. Ben Suudi Arabistan Kralıyım, Papayım, Amerikan pesidınt prezıntıyım, Pentagon'un başındaki insanım. Şakalaşacak insan mı arıyorsunuz diyorum Ankara'ya cevap vermiyor. Kılıçtan geçiririm." sözleriyle yine gündemi kasıp kavurdu. Kimi zaman tarihsel olayları anlatırken kimi zaman güncel olayları bağlamından kopuk olsa da yüksek kelime dağarcığıyla eleştiriyor, abartarak anlattığı olaylarla izleyenleri hem güldürüyor hem düşündürüyor. Bazen kendi ailesini abartarak anlattı. Bazen ABD'yi eleştirdi. Bazen de derin siyasete parmak salladı.

"ÇOK VARLIKLI BİR AİLEDEN GELİYOR"

Birçok kişi Mersinli Cihangir'in (Cihangir Göktaş) akli dengesinin yerinde olmadığını söyledi. Ancak öyle bir iddia geldi ki oldukça dikkat çekti. İşte o iddia;

Kendisini tanımayanlar deli olduğunu sanabilir. Ancak kendisi geçmişten çok varlıklı bir aileden gelir. Ailesi zamanın en zenginleri arasında yer alır. Babasıysa oldukça popüler bir insandır. Yatlar, katlar, evler, arabalar, iş hanları ve daha fazlası... Birçok varlıkları varmış zamanında. Babası oldukça bilindik bir adammış. Annesi ve babası kanserden vefat ettikten sonra yıllarca sokakta büyümüş kendisi. Büyürken de her sohbetten bilgi edinmiş ve sürekli kendisini geliştirmiş. Aradan uzun bir zaman geçtikten sonra amcası tüm ailenin mal varlığını bir şekilde üzerine geçirmiş. Yaşadığı travma sonrasında Mersinli Cihangir dezorganize (darmadağın) şizofreni hastalığına yakalanmış. Kendisi ve ailesi hakkında anlattığı bazı bilgileri istemeden abartırken bazı anlattıklarıysa gerçeklerden oluşuyor. Büyük bir ailenin çocuğu olmasının yanı sıra yıllarca mütevaziliğini korumuş bir adam Mersinli Cihangir. Esnaflar ile arası oldukça iyi, sohbetiyse oldukça koyu. Bakmayın kendisine şizofreni tanısı koyulduğuna, anlattığı çoğu olayı tarihçilerden iyi anlatır mest olur oturusunuz. O anlatır siz dinlersiniz.