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28 Ocak 2020 Salı 23:55:45 | Son Güncelleme: 28 Ocak 2020 Salı 23:56:33

Mehmetçik depremzedeler için 129 bin TL topladı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan 125'inci Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı emrinde görevli personel tarafından Elazığ ve Malatya’daki depremzedeler için toplanan 129 bin 61 TL'lik yardım makbuzu Karabük Valisi Fuat Gürel'e teslim edildi.

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından başlatılan yardım kampanyasına Mehmetçik de kayıtsız kalmadı. 125’inci Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı emrinde görevli kadro personeli ile halen eğitimi devam eden 30. Dönem Kursiyer Uzman Erbaş’lar tarafından toplanan ve İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi hesabına yatırılan 129 bin 61 TL’lik nakdi yardım makbuzu Vali Gürel’e teslim edildi. Ayrıca nakdi yardımın yanı sıra aynı personel tarafından toplanan 350 adet Mont, 100 adet içlik, 250 adet kazak ile muhtelif kışlık giyecek malzemelerinin bulunduğu 15 koli muhtelif giyecek malzemeleri Karabük Valiliği AFAD İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Örnek davranışları dolayısıyla Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer’i, 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Kd. Albay Hasan Başkök’ü, rütbeli personel ve kursiyerleri tebrik eden Vali Fuat Gürel, tüm vatandaşları Elazığ-Malatya bölgesindeki depremzedelere yönelik olarak başlatılan yardım kampanyasına destek olmaya davet etti.
Vatandaşlardan 'DEPREM' yazıp 1866'ya göndererek afetzede vatandaşlara 10 TL bağışta bulunabileceğini ve isteyen vatandaşların da açılan banka hesap numaralına bağışta bulunabileceklerini ifade eden Vali Gürel, böyle felaketlerin tekrar yaşanmamasını dileyerek, “Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Elazığ ve Malatya başta olmak üzere depremi hisseden tüm vatandaşlarımız ile milletimize geçmiş olsun” dedi.

İHA

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