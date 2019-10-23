Masterchef Mehmet Şef'in Kuzu Karski tarifi haberimizde! Mehmet Şef'in Kuzu Karski malzemeleri neler?

Masterchef Mehmet Şef'in Kuzu Karski tarifi arama motorlarında en çok araştırılan yemekler arasında yer aldı. Mehmet Şef'in Kuzu Karski yemeği nasıl yapılır, malzemeleri neler? sorularının yanıtı merak ediliyor. Masterchef Türkiye'de dün akşam bireysel dokunulmazlık yarışında yarışmacılardan Mehmet Şef'in imza yemeği olan Kuzu Karski'yi yapmaları istendi. Mehmet Şef, bugün Kuzu Karski tarifini instagram hesabında paylaştı. İşte Masterchef Mehmet Şef'in Kuzu Karski tarifi haberimizde yer alıyor.

KUZU KARSKİ MARİNASYON İÇİN:

Zencefil

Soğan suyu

Yoğurt

Kakula

Sarımsak

Zeytinyağı

Yenibahar

Kimyon-Bezelye Püresi

Tereyağı

Süt

Tuz

Peramsan peyniri

KUZU KARSKİ KAPLAMA İÇİN

Toz antep fıstığı- sos

Sumak

Tereyağı

Sarımsak

Kekik

Kimyın

İncir

Et Suyu

Nar ekşisi