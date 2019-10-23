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23 Ekim 2019 Çarşamba 14:39:19 | Son Güncelleme: 23 Ekim 2019 Çarşamba 14:41:28

Masterchef Mehmet Şef'in Kuzu Karski tarifi haberimizde! Mehmet Şef'in Kuzu Karski malzemeleri neler?

Masterchef Mehmet Şef'in Kuzu Karski tarifi merak ediliyor. Mehmet Şef'in Kuzu Karski malzemeleri neler, nasıl yapılır? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Masterchef Türkiye'de dün akşam bireysel dokunulmazlık yarışında yarışmacılardan Mehmet Şef'in imza yemeği olan Kuzu Karski'yi yapmaları istendi. Mehmet Şef yarışmacılara yemek ile ilgili bilgiler verirken, yarışma esnasında sorulara da yanıt verdi. Yarışma sonrası bugün Mehmet Şef, Kuzu Karski tarifini instagram hesabında paylaştı. İşte Masterchef Mehmet Şef'in Kuzu Karski tarifi haberimizde sizlerle..

Masterchef Mehmet Şef'in Kuzu Karski tarifi arama motorlarında en çok araştırılan yemekler arasında yer aldı. Mehmet Şef'in Kuzu Karski yemeği nasıl yapılır, malzemeleri neler? sorularının yanıtı merak ediliyor. Masterchef Türkiye'de dün akşam bireysel dokunulmazlık yarışında yarışmacılardan Mehmet Şef'in imza yemeği olan Kuzu Karski'yi yapmaları istendi. Mehmet Şef, bugün Kuzu Karski tarifini instagram hesabında paylaştı. İşte Masterchef Mehmet Şef'in Kuzu Karski tarifi haberimizde yer alıyor.

MASTERCHEF KUZU KARSKİ YARIŞI İÇİN TIKLAYIN.
 

MEHMET ŞEF'İN KUZU KARSKİ İPUCULARI
 

KUZU KARSKİ MARİNASYON İÇİN:

Zencefil
Soğan suyu
Yoğurt
Kakula
Sarımsak
Zeytinyağı
Yenibahar
Kimyon-Bezelye Püresi
Tereyağı
Süt
Tuz
Peramsan peyniri

KUZU KARSKİ KAPLAMA İÇİN

Toz antep fıstığı- sos
Sumak
Tereyağı
Sarımsak
Kekik
Kimyın
İncir
Et Suyu
Nar ekşisi

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