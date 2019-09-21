21 Eylül 2019 Cumartesi 11:19:26 | Son Güncelleme: 21 Eylül 2019 Cumartesi 11:20:46
Marmara'da sıcaklıklar düşecek
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı bulutlu hava hakim olacak.
Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği, sıcaklıkların 1 ila 3 derece azalacağı öngörülüyor.
Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa) eseceği bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
(AA)
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