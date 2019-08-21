21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:52:08 | Son Güncelleme: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:52:39
Mardin'de terör operasyonu: 8 gözaltı
Mardin'de, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yapanlara yönelik operasyonda 8 kişi yakalandı.
Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı tespit edilenlere yönelik Artuklu, Kızıltepe, Midyat ve Dargeçit ilçelerindeki 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 8 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
(AA)
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