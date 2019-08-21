Mardin'de terör operasyonu: 8 gözaltı

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı tespit edilenlere yönelik Artuklu, Kızıltepe, Midyat ve Dargeçit ilçelerindeki 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

(AA)