Manisa'da domuz avı kanlı bitti
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde domuz avına çıkan İsa Kara, ölü olarak bulundu. Göğsünden vurulduğu ve olay yerinde öldüğü anlaşılan Kara'nın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde domuz avına çıkan 49 yaşındaki İsa Kara, ölü olarak bulundu.
İHA'nın haberine göre, Kırkağaç'ın Güvendik Mahallesi'nde domuz avına çıkan avcılar, birlikte yola çıktıkları arkadaşları İsa Kara’yı bulamadı. Av köpekleriyle arkadaşlarını arayan ekip, İsa Kara'nın cansız bedenini buldu. Göğsünden vurulduğu ve olay yerinde öldüğü belirlenen İsa Kara’nın cansız bedeni, Kırkağaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kara'nın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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