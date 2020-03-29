Manisa'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Akhisar'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.56'da Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre ise, 4,1 büyüklüğündeki deprem yerin 10 km derinliğinde oluştu.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Akhisar ilçesinin Göçeahmet Mahallesi olarak saptadığı deprem, saat 08.56’da meydana geldi. Yerin 7.04 kilometre derinliğinde olan deprem, Akhisar’ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı olmadı.