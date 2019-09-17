Liderleri 20 yaşında... Çeteye lüks rezidansta baskın!
İnternet üzerinden alışveriş yapan hesapları hackleyen ve bir milyon liralık vurgun yapan çeteye lüks rezidansta baskın düzenlendi. Çete liderinin 20 yaşında olduğu tespit edildi.
Kargo firmalarının bilişim ağını çökerten, internetten satış yapan sitelerin üyelik sayfalarının bilgilerini ele geçiren çete, sahte kimlik bilgileriyle bu ürünleri kendi adreslerine getirtti.
LÜKS SİTEDE YAKALANDI
Hürriyet'ten Aziz Özen'in haberine göre: İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda İstanbul merkezli bir çok ilde 15 adrese baskın yapıldı.
14 kişilik çetenin elebaşı 20 yaşındaki zanlı ise İstanbul'da lüks bir rezidansta yakalandı. Özel bir yazılımla binlerce vatandaşın kredi kartı bilgilerini ele geçiren çetenin bir milyon liralık vurgun yaptığı öğrenildi.
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