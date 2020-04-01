Kurtlar Vadisi'nin Ordinaryüs'ü Turhan Kaya koronavirüsten hayatını kaybetti!

  • Bist 100
    88742.4
  • Dolar
    6,6409
  • Euro
    7,2901
  • Altın
    340,7720
İstanbul
9 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Artvin'in Gökçele mahallesi kendinden izoleli Artvin'in Gökçele mahallesi kendinden izoleli
Hollanda'da ailesini katleden Türk yakalandı Hollanda'da ailesini katleden Türk yakalandı
Bodrum'da aç kalan vahşi domuzlar ilçe merkezine indi Bodrum'da aç kalan vahşi domuzlar ilçe merkezine indi
Başkan Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek yağdı Başkan Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek yağdı
Malatya'da 4 mahalle karantina altına alındı Malatya'da 4 mahalle karantina altına alındı
Bulgar meclisine koronavirüs şoku! Milletvekili Hasan Ademov’un testi pozitif çıktı! Bulgar meclisine koronavirüs şoku! Milletvekili Hasan Ademov’un testi pozitif çıktı!
Acun Ilıcalı Türkiye'nin karantina sürecini değerlendirdi: Gurur duyuyorum! Acun Ilıcalı Türkiye'nin karantina sürecini değerlendirdi: Gurur duyuyorum!
F-16'lar için harekete geçildi: Dostu-düşmanı ASELSAN ile ayırt edecek F-16'lar için harekete geçildi: Dostu-düşmanı ASELSAN ile ayırt edecek
LPG'de büyük indirim bekleniyor: 3 liraya kadar düşebilir LPG'de büyük indirim bekleniyor: 3 liraya kadar düşebilir
YÖK: Öğrenciler bahar dönemi kayıtlarını dondurabilir YÖK: Öğrenciler bahar dönemi kayıtlarını dondurabilir
Kıvanç Tatlıtuğ da hastaneye kaldırıldı Kıvanç Tatlıtuğ da hastaneye kaldırıldı
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs hastalarını tedavi eden hekimlerle görüştü: Sağlık çalışanlarımız, en büyük gücümüz Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs hastalarını tedavi eden hekimlerle görüştü: Sağlık çalışanlarımız, en büyük gücümüz
Kayseri'de koronavirüs karantinasındayken kaçan şüpheli yakalandı Kayseri'de koronavirüs karantinasındayken kaçan şüpheli yakalandı
Başkan Erdoğan duyurmuştu: Ücretsiz dağıtılmaya başlanıyor Başkan Erdoğan duyurmuştu: Ücretsiz dağıtılmaya başlanıyor
Kara yollarında yeni gelişmeler Kara yollarında yeni gelişmeler
Leylekler 8 yıldır elektrik direğine yuva yapıyor Leylekler 8 yıldır elektrik direğine yuva yapıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel: Virüsün topraktan çıkma ihtimali yok Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel: Virüsün topraktan çıkma ihtimali yok
Brent petrolün varili dip yaptı Brent petrolün varili dip yaptı
Hollanda'da koronavirüs tedavisi gören 101 yaşındaki kadın iyileşti Hollanda'da koronavirüs tedavisi gören 101 yaşındaki kadın iyileşti
Türkiye'den İtalya ve İspanya'ya yardım malzemesi gönderiliyor Türkiye'den İtalya ve İspanya'ya yardım malzemesi gönderiliyor
Türkiye'den İtalya ve İspanya'ya yardım malzemesi gönderiliyor Türkiye'den İtalya ve İspanya'ya yardım malzemesi gönderiliyor
Koronavirüsün tek kazananı oldu! Serveti 4 milyar dolar arttı! Koronavirüsün tek kazananı oldu! Serveti 4 milyar dolar arttı!
Almanya'da skandal olay! Türk aileye "Umarım virüs ailenize yayılır" yazılı mektup Almanya'da skandal olay! Türk aileye "Umarım virüs ailenize yayılır" yazılı mektup

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

01 Nisan 2020 Çarşamba 08:50:21 | Son Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 10:42:56

Kurtlar Vadisi'nin Ordinaryüs'ü Turhan Kaya koronavirüsten hayatını kaybetti!

İstanbul Kadıköy’de yaşayan Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Ordinaryüs’ karakteriyle tanınan usta oyuncu Turhan Kaya koronavirüsten hayatını kaybetti.

İstanbul Kadıköy'de yaşayan Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı 'Ordinaryüs' karakteriyle tanınan usta oyuncu Turhan Kaya (69), yaklaşık 10 gün önce öksürük şikâyetiyle Sultan Hamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesin'e başvurdu.

Tedavi altına alınan Kaya, bir süre sonra yoğun bakım servisine alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Theo Kaya, babasının ölüm nedeninin koronavirüs olduğunu açıkladı. Kaya'nın annesi, kız kardeşi ve oğlu olmak üzere temasta olduğu kişiler tarandı. Ancak hiçbirinde virüs bulgusuna rastlanmadı. Aile, Kaya'nın virüsü hastanede kaptığını iddia etti. Turhan Kaya'nın Fransız vatandaşı olan eski eşi yurtdışında bulunduğu için cenazeye katılamadı.

Turhan Kaya, döneminin popüler dizileri, 'Binbir Gece' ve 'Çemberimde Gül Oya'da da oynamıştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER