Küçük esnafın Youtube ile sınavı

Sosyal medya ve sosyal paylaşım sitelerinden üzerinden reklam yapma yöntemlerine şimdilerde yeme - içme videoları eklendi. Geleneksel medyaya ilan vermeyi şansı veya bütçesi olmayan küçük esnaf çareyi youtube benzeri mecralarda buldu. Bu sanal dünya son dönemde, Hatay künefesi, Akçabat köfte, Adana böreği gibi lezzetleri hazırlayanların görüntüleriyle dolup taşıyor.

ÜRÜN GÖRSELİNİ HAZIRLA, YAYINLA SANAL DÜNYADA

Büyük markaların, sosyal medya fenomenlerine ürünlerini kullandırarak yaptıkları reklamların daha amatör halinden söz ediyoruz. Onlar da ünlü isimleri kullanmak yerine, ürün ve hizmet kalitesini öne çıkardıkları videoları paylaşarak hedef kitleye ulaşmaya çalışıyor.

HERKES NUSRET OLMA DERDİNDE

Bu modanın başlangıcında ‘Acaba bizden de bir Nusret çıkar mı?’ motivasyonu etkili olsa da durum şimdilerde çok farklı. Gökyüzüne uzayan kaşar peynirleri, 1 kilo fıstık eklenen tatlılar, tabağa sığmayan köfteler ve dahasına sıkça şahit oluyoruz.

PARAYLA TAKİPÇİ SATIN AL İMAJIN ARTSIN

Özellikle küçük esnafın yeni uğraşı Youtube olmuş durumda. Mesela Eyüp’te künefeci, Fatih’te dönerci, Kadıköy’de Adana kebapçı, Pendik’te Boşnak börekçisi gibi ağız sulandıran ve kimsenin hayır diyemeyeceği paylaşımlar meraklısına ulaştırılıyor. Parayla takipçi veya tıklanma satın alan işletmeler, popüler oldukları imajıyla internetten ürünlerini sunuyor. Merak edenler ise düşüyor yollara.

TÜKETİCİLER UYARILIYOR

Bu tanıtım yöntemi herkes için başarılı olmasa da son dönemde KOBİ düzeyindeki işletmelerin ilk tercihi oluyor ve mantığı da ne kaybederim ki mantığı ile işliyor. Tüketici dernekleri ise vatandaşları alenen kandıran bu içeriklere karşı, Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere ilgilileri göreve çağırıyor. Çünkü videolar, bir paylaşımdan çıkarak açık seçik şirket reklamına dönüşüyor.

(Yenişafak)