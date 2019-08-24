  • Bist 100
    97149
  • Dolar
    5,7635
  • Euro
    6,4297
  • Altın
    281,8050
İstanbul
22 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
219 yıllık cami harabeye döndü 219 yıllık cami harabeye döndü
Avcılar'da şoke eden olay! Herkes onu arıyordu, yüzerek geri geldi Avcılar'da şoke eden olay! Herkes onu arıyordu, yüzerek geri geldi
Kızını GPS ile takip edip öldüren cani baba, 2 araca daha GPS yerleştirmiş Kızını GPS ile takip edip öldüren cani baba, 2 araca daha GPS yerleştirmiş
Senegal’in vahşi yaşam parkı 'Bandia Rezervi' Senegal’in vahşi yaşam parkı 'Bandia Rezervi'
Avrupalılar seyahatte kendi ülkesini tercih ediyor Avrupalılar seyahatte kendi ülkesini tercih ediyor
'Orta Asya'nın İsviçre'si' Kırgızistan 'Orta Asya'nın İsviçre'si' Kırgızistan
MHP İlçe Başkanı Savaş Ağca teknede çıkan yangında yaralandı MHP İlçe Başkanı Savaş Ağca teknede çıkan yangında yaralandı
Mihrişah Valide Sultan tarafından yapılan 219 yıllık cami bakımsızlıktan harabeye döndü Mihrişah Valide Sultan tarafından yapılan 219 yıllık cami bakımsızlıktan harabeye döndü
Korkunç! Yeni doğum yapan eşini hastane odasında bıçakladı Korkunç! Yeni doğum yapan eşini hastane odasında bıçakladı
Falcao'nun parası Yunus Akgün'den gelecek Falcao'nun parası Yunus Akgün'den gelecek
Trabzonspor transfer bilançosunu açıkladı Trabzonspor transfer bilançosunu açıkladı
6 yılda 12 kilo veren oyuncu Büşra Pekin, iğne ipliğe döndü 6 yılda 12 kilo veren oyuncu Büşra Pekin, iğne ipliğe döndü
Abdullah Ağar'dan Pençe 3 yorumu: Binlerce mağara var Abdullah Ağar'dan Pençe 3 yorumu: Binlerce mağara var
Konyaspor Galatasaray'ı 16 yıldır yenemiyor Konyaspor Galatasaray'ı 16 yıldır yenemiyor
Evde ölü bulunmuştu... Korkutan uyarı: Aralarında hızla yayılıyor! Evde ölü bulunmuştu... Korkutan uyarı: Aralarında hızla yayılıyor!
Dursun Özbek'ten Galatasaray'a haciz Dursun Özbek'ten Galatasaray'a haciz
Akdeniz tropikleşiyor, zehirli balıklar çoğalıyor Akdeniz tropikleşiyor, zehirli balıklar çoğalıyor
Galatasaray 97 gün sonra taraftarına kavuşuyor Galatasaray 97 gün sonra taraftarına kavuşuyor
'Güzel atlar ülkesi'ni ağaç ve taş heykellerle tanıtıyor 'Güzel atlar ülkesi'ni ağaç ve taş heykellerle tanıtıyor
Bünyan halısı ilmek ilmek geleceğe aktarılıyor Bünyan halısı ilmek ilmek geleceğe aktarılıyor
Bir Türk oyuncu daha Avrupa'ya gidiyor Bir Türk oyuncu daha Avrupa'ya gidiyor
Güney Koreli piyanist kariyerini Türkiye'de çiziyor Güney Koreli piyanist kariyerini Türkiye'de çiziyor
Allianz 11 yılda Türkiye'ye 1 milyar avroyu aşan yatırım yaptı Allianz 11 yılda Türkiye'ye 1 milyar avroyu aşan yatırım yaptı
En ucuz kiralık konut Sultanbeyli ve Esenyurt'ta En ucuz kiralık konut Sultanbeyli ve Esenyurt'ta

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:53:04 | Son Güncelleme: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 13:10:11

Korkunç! Yeni doğum yapan eşini hastane odasında bıçakladı

Gaziantep'te, yeni doğum yapan Güldane Y. (28), hastanede yatarken, boşanma aşamasındaki eşi Ahmet Y. (35), tarafından dövülüp, başından, kolundan ve yüzünden bıçaklandı. Ahmet Y., gözaltına alınırken, Güldane Y. ise hastanenin Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

Olay, dün gece, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mücahitler Ek Binası'nda meydana geldi. Matematik öğretmeni Ahmet Y. ve Güldane Y., 8 yıl önce evlendi. 3'üncü çocuğuna hamile kalan Güldane Y., 6 ay önce eşinin kendisine şiddet uyguladığı gerekçesi ile evden ayrılıp babasının evine yerleşti. Güldane Y., 3 ay önce de Ahmet Y.'ye boşanma davası açtı.

Dün doğum için hastaneye giden Güldane Y., öğle saatlerinde, erkek bebek dünyaya getirdi. Ahmet Y. de annesi ile öğleden sonra hastaneye gelip, bebeğini gördükten sonra oradan ayrıldı.

Gece saatlerinde yeniden hastaneye gelen Ahmet Y., eşini eve dönmesi konusunda ikna etmeye çalıştı. Güldane Y. eşinin teklifini kabul etmeyerek, hastaneden ayrılmasını istedi. Bunun üzerine Ahmet Y., yanında getirdiği bıçakla Güldane Y.'yi başından, kolundan ve yüzünden yaralayıp dövmeye başladı. Bu sırada Güldane Y.'nin yanında refakatçi olarak kalan ablası Seda Güvercin'in araya girip, yardım istemesi üzerine gelen hastane güvenliği Ahmet Y.'yi etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, Ahmet Y.'yi gözaltına aldı.

Dişleri kırılan, başından, kolundan ve yüzünden bıçaklanan Güldane Y. ise hastanenin Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

'BIÇAĞI ÇIKARIP KARDEŞİMİN GÖĞSÜNE SAPLAMAK İSTEDİ'

Yaşadığı olayın şokunu atlamadığını söyleyen Seda Güvercin, kız kardeşinin hastane yatağındayken bıçaklandığını belirterek olayı şöyle anlattı:

"Kardeşim 6 ay önce eşinden şiddet gördüğü için annemin evine geldi. 3 ay önce de boşanma davası açtı. Hamileliği boyunca eşi ile görüşmedi. Dün öğleden sonra doğum yaptı. Biz de doğumdan sonra eşine haber verdik, isterse çocuğunu görebileceğini söyledik. Önce annesi ile birlikte geldi. Hiçbir sıkıntı çıkmadan gittiler. Sonra 23.00 sıralarında tekrar geldi. Biz yine çocuğunu görmeye geldi diye düşündük. Sonra olaylar bir anda karmaşaya dönüştü. Bağırıp çağırmaya başladı. Güldane'ye 'Evine dönmezsen, boşanırsan seni ben öldürürüm, cezanı kimseye bırakmam' dedi. Biz sakinleştirmeye çalıştık fakat belinden bıçağı çıkararak kardeşimin göğsüne saplamaya çalıştı. Ben de elini tuttum araya girdim, boğuştuk. Ben tutmasaydım öldürecekti. Tutmama rağmen kardeşimin yüzüne ve başına en az 6- 7 bıçak darbesi vurdu. Sonra yanağına vurdu, 4- 5 dişini kırdı. Ben bu boğuşma sırasında zaten elini bırakmadım. Çığlık atıp güvenliği çağırdım. Hastane güvenliği geldi Ahmet'i etkisiz hale getirdi. Kardeşimin durumu çok kötü. Yoğun bakımda tedaviye aldılar. Yatak kan içinde kaldı." 

Olay sonrası gözaltına alınan Ahmet Y.'nin Şehitkamil Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ