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20 Ocak 2020 Pazartesi 10:14:16 | Son Güncelleme: 20 Ocak 2020 Pazartesi 10:22:23

Kocaeli'de kadın cinayeti! Beraber yaşadığı şüpheli tarafından mı öldürüldü?

Kocaeli'de birlikte yaşadığı şüpheli tarafından silahla vurulduğu iddia edilen Zübeyde Duran yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde birlikte yaşadığı kişi tarafından silahla vurulduğu iddia edilen kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi 54. Sokak'taki bir evde silahla ateş edildiği ihbarını alan polis ve sağlık ekipleri, olay yerine gitti.

Ekipler tarafından yapılan incelemede, yatak odasında yerde hareketsiz yatan Zübeyde Duran'ın, silahla vurulduğu ve hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Zübeyde Duran'ın çocuğu ifadesinde, annesinin birlikte yaşadığı M.E'nin eve geldiğini, ardından silah sesi duyulduğunu ve daha sonra bu kişinin evden ayrıldığını belirtti.

Polis, kadını silahla vurduğu iddia edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

AA

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