Kocaeli'de 35 kilo 785 gram eroin ele geçirildi!
Anadolu Otoyolu Kocaeli geçişinde ihbar üzerine durdurulan hafif ticari araçta 35 kilo 785 gram eroin bulundu, gözaltına alınan sürücüsü tutuklandı.
Anadolu Otoyolu'ndan uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sürdürülen teknik çalışmanın ardından ihbar edilen hafif ticari aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 70 paket halinde 35 kilo 785 gram eroin ele geçirildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli S.S. emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
(AA)
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