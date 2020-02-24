  • Bist 100
    114100
  • Dolar
    6,1536
  • Euro
    6,6618
  • Altın
    332,7410
İstanbul
7 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Vergi Haftası' paylaşımı Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Vergi Haftası' paylaşımı
Bakan Çavuşoğlu'ndan İranlı mevkidaşı Zarif ile kritik görüşme Bakan Çavuşoğlu'ndan İranlı mevkidaşı Zarif ile kritik görüşme
MSB: 2 yönetici olmak üzere toplam 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi MSB: 2 yönetici olmak üzere toplam 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
HY'den flaş İran kararı! O tarihe kadar iptal HY'den flaş İran kararı! O tarihe kadar iptal
Kocaali sahilinde yunus balıklarına ateş edildi Kocaali sahilinde yunus balıklarına ateş edildi
Başkan Erdoğan, Yargıda Birlik Platformu heyetini kabul etti Başkan Erdoğan, Yargıda Birlik Platformu heyetini kabul etti
"Kızgın yağla yüzümü yaktı" demişti, duruşmada inkar etti! Hakimin sorusu mahkemeye damga vurdu "Kızgın yağla yüzümü yaktı" demişti, duruşmada inkar etti! Hakimin sorusu mahkemeye damga vurdu
Elazığ depreminde yaşamını yitiren Miraç’ın okulunda hüzünlü gün Elazığ depreminde yaşamını yitiren Miraç’ın okulunda hüzünlü gün
İran’da meclis seçimleri sonrası meşruiyet krizi derinleşiyor İran’da meclis seçimleri sonrası meşruiyet krizi derinleşiyor
ABD-Taliban mutabakatı ve bölgeye yönelik etkileri ABD-Taliban mutabakatı ve bölgeye yönelik etkileri
Gelin arabalı hırsızlar kıskıvrak yakalandı! Soyguncular, altın ve parayı gömmüş, camide yatmış Gelin arabalı hırsızlar kıskıvrak yakalandı! Soyguncular, altın ve parayı gömmüş, camide yatmış
Gelin arabalı hırsızlar kıskıvrak yakalandı! Soyguncular, altın ve parayı gömmüş, camide yatmış Gelin arabalı hırsızlar kıskıvrak yakalandı! Soyguncular, altın ve parayı gömmüş, camide yatmış
Trump'ın sözde barış planı 125 binden fazla Filistinlinin geleceğini meçhule attı Trump'ın sözde barış planı 125 binden fazla Filistinlinin geleceğini meçhule attı
Koronavirüs, İran'ın ardından Irak'a da sıçradı Koronavirüs, İran'ın ardından Irak'a da sıçradı
Bakan Soylu: Başkale'de depremde hasar gören okullarda eğitime 15 günlük ara verildi Bakan Soylu: Başkale'de depremde hasar gören okullarda eğitime 15 günlük ara verildi
Merkez bankaları politikalarına 'koronavirüs' ayarı Merkez bankaları politikalarına 'koronavirüs' ayarı
Isparta'daki kayıp üç liselinin sırrı çözüldü! Meğerse her şey planlıymış Isparta'daki kayıp üç liselinin sırrı çözüldü! Meğerse her şey planlıymış
Güleda'nın annesi 67 gün sonra konuştu: Katilin en ağır cezayı almasını istiyoruz Güleda'nın annesi 67 gün sonra konuştu: Katilin en ağır cezayı almasını istiyoruz
Rus savaş uçakları, İdlib'de 18 sivil yerleşime hava saldırısı düzenliyor Rus savaş uçakları, İdlib'de 18 sivil yerleşime hava saldırısı düzenliyor
Son dakika haberi Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle 1 polis tutuklandı Son dakika haberi Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle 1 polis tutuklandı
Kızıyla tartışan öğrenciye müdür odasında yumrukladı Kızıyla tartışan öğrenciye müdür odasında yumrukladı
İranlı milletvekilinden "Kum'da koronavirüsten 2 haftada 50 kişi öldü" iddiası İranlı milletvekilinden "Kum'da koronavirüsten 2 haftada 50 kişi öldü" iddiası
İstanbul'da bir lisede skandal! Müdür odasında kızıyla tartışan öğrenciyi yumrukladı İstanbul'da bir lisede skandal! Müdür odasında kızıyla tartışan öğrenciyi yumrukladı
Ankara'ya getirilen Fındık, 'gençlik hastası' Ankara'ya getirilen Fındık, 'gençlik hastası'

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

24 Şubat 2020 Pazartesi 14:27:44 | Son Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 15:07:35

"Kızgın yağla yüzümü yaktı" demişti, duruşmada inkar etti! Hakimin sorusu mahkemeye damga vurdu

Geçtiğimiz eylül ayında cezaevinden izinli çıkan ve Kübra Tayfur’un vücuduna ve yüzüne kızgın yağ atan Ersin Ülker ilk kez hakim karşısına çıktı. Kübra Tayfur, duruşmada şikayetinden vazgeçtiğini belirterek "Eşim beni yakmadı. Kızgın olduğum için yalan söyledim. dedi. Mahkeme Başkanı Ali İhsan Horasan da Adli Tıp Kurumu raporunda vücudunda 2. ve 3. dereceden yüzde 26 oranında vücudunda yanık var. Kendini mi yaktın? Üç harfliler mi yaktı seni? dedi.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ersin Ülker getirilirken, müşteki Kübra Tayfur ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın avukatı katıldı. Sanık Ülker'in avukatı duruşmaya gelmediği için sanığın savunması alınmadı.

KIZGIN OLDUĞUM İÇİN YALAN SÖYLEDİM

Söz verilen Kübra Tayfur, birlikte yaşadığı Ülker ile evli olmadığını ve 2 çocukları olduğunu belirterek, "Şikayetçi değilim. Eşim Edirne Açık Cezaevi'nde yatıyordu. 1 hafta kadar beraber kaldık, çocuklarımızla güzel zaman geçirdik. Ülker, diğer eşinden olan çocuğunu görmeye gittikten sonra dudağı patlamış bir şekilde geri geldi. Kardeşi eşimi dövmüş. Biz de tartışmaya başladık. '5 ay sonra cezaevinden çıkacaksın nasıl açıklayacaksın yüzünü cezaevindekilere' dedim. Tartışmaya başladık, beni itince çaydanlıktaki yağ üzerime döküldü. Bana saldırmadı, ben kızgın olduğum için yalan söyledim." dedi.

3 HARFLİLER Mİ YAKTI SENİ?

Sanık savcılıktaki ifadelerini reddedince Mahkeme Başkanı Ali İhsan Horasan, "Adli Tıp Kurumu raporunda 2. ve 3. dereceden yüzde 26 oranında vücudunda yanık var. Vücudunda yaşamını tehlikeye sokacak şekilde yanık var. Kendini mi yaktın? Üç harfliler mi yaktı seni? Çaydanlıkta yağ ne arıyordu?" diye sordu. Kübra Taygur "O çaydanlığı kullanmıyorduk, ben de içine yağ koymuştum. Eşim bana o gün kahvaltı hazırlayacaktı. İçinde ne olduğunu bilmiyordu. Ben tartışma sırasında ona argo konuşunca o da bana 'Ağzını topla diyerek' beni itti. Ben ocağa doğru düştüm, ocaktakiler de üzerime düştü. Eşim de yandı. Kesinlikle şikayetçi değilim, bana saldırmadı."

BAKANLIK AVUKATI ŞİKAYETÇİ OLDU

Duruşmaya katılan Aile ve Sosyal Politikalar Avukatı ise şikayetçi olduklarını belirterek "Müştekinin soruşturma aşamasında verdiği ifadeler ve Adli Tıp Kurumu'nun verdiği rapor dikkate alınsın." dedi. Heyet sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Kübra Tayfur ise tutukluluk kararını duyunca gözyaşlarını tutamadı.

İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Ersin Ülker'in 15 Eylül 2019 tarihinde müşteki Kübra Tayfur'un evine izinsiz bir şekilde bıçakla girdiği belirtildi. Ülker'in çaydanlık içerisinde yağ kaynattığını ve kızgın yağı Tayfur'un yüzüne döktüğü anlatılan iddianamede Ülker hakkında "Canavarca hisle öldürmeye teşebbüs" ve "Konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından 14 yıldan 23 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER