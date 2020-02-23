Kız tarafı düğünü iptal etti damat bilezikleri istedi

İstanbul Sultangazi'de yaşayan Hüseyin Özer, yaklaşık 6 ay önce K.S. ile nişanlandı. Kısa bir nişanlılık süresinin ardından yaklaşık 3 ay önce resmi nikahları kıyıldı.

Aile üyelerinin katıldığı nikah sonrası, gençler düğün tarihini belirleyerek davetiye bastırdı.

KIZ TARAFI İKİ GÜN KALA İPTAL ETTİ



Cebeci Mahallesi'nde bir ev tutan genç çift ve ailesi düğün hazırlıklarını tamamaladı. 22 Şubat Cumartesi günü yapılacak olan düğüne iki varken kız tarafı tarafından düğün iptal edildi.

57 BİN LİRALIK BİLEZİKLERİ İSTEDİ



K.S'de Özer'den ayrılma kararı aldı. Bunun üzerine Hüseyin Özer, nişan töreninde takılan takıları kız tarafından istedi. Kız tarafı iddialara göre, yaklaşık 57 bin TL'yi bulan 8 adet bileziği vermeyeceğini söyleyince, Özer Ailesi soluğu karakolda aldı.

Kız tarafının kendilerini dolandırdığını öne süren Özer Ailesi, K.S, ve ailesinden şikayetçi oldu.

150 BİN LİRA MASRAF YAPTI



Kız tarafı ile aralarında hiçbir tartışma yaşanmadığını belirten Hüseyin Özer, "3 sene önce kızı istemeye gittik. Ailesi 'kız ufak' diye vermedi. O süre zarfında kız başka biri ile nişanlanmış. Öbür tarafın istekleri karşılamadığından dolayı nişanı atmışlar. Kızın babası benim yanıma geldi. 'Kızımı gel sana vereceğim' dedi. Ben de anneme, babama danıştım. Annem de gitti istedi, verdiler. Evlenme teklifim oldu. Söz oldu, nişan oldu. Resmi nikâh kıydık. Evimizin eşyaları geldi. Evimiz hazır. Düğüne hazırlık yaptık. Düğün davetiyelerimiz basıldı. Davetiyeleri dağıttık. Memleketten düğün için akrabalarımız geldi. Düğünümüz bu Cumartesi günüydü. Düğüne üç gün kala evlerine gittim. Kız tarafı düğün olmayacağını söyledi'' dedi.

150 BİN TL HARCADIM



Yaklaşık 57 bin TL'yi bulan nişanda takılan 8 bileziği vermediklerini söyleyen Özer, ''Kendi hakları olduğunu, altınların kıza düştüğünü söylediler. Aramızda hiçbir ilişki geçmediği için onlara düştüğünü sanmıyorum. Düğün hazırlıkları için toplam 150 bin TL harcadım. Karakola giderek kendilerinden şikayetçi oldum. Onlar da kendilerini tehdit ettiğimi söyleyerek benden şikayetçi oldu. Ben kimseyi tehdit etmedim. Altınlarımın üzerine yatmak istiyorlar. Neden olduğunu bilmiyorum. Aramızda hiçbir tartışma geçmedi. Düğüne iki gün kala iptal edilmesi zoruma gitti. Ben mağdurum, dolandırıldım. Bana yapılan şeyin başka kimsenin başına gelmesini istemiyorum. Ben artık onu istemiyorum. Benim için bitti" dedi.

"BEN KİMSEYİ TEHDİT ETMEDİM"



Yaklaşık 57 bin TL'yi bulan nişanda takılan 8 bileziği vermediklerini söyleyen Özer, ''Kendi hakları olduğunu, altınların kıza düştüğünü söylediler. Aramızda hiçbir ilişki geçmediği için onlara düştüğünü sanmıyorum. Düğün hazırlıkları için toplam 150 bin TL harcadım. Karakola giderek kendilerinden şikayetçi oldum. Onlar da kendilerini tehdit ettiğimi söyleyerek benden şikayetçi oldu. Ben kimseyi tehdit etmedim. Altınlarımın üzerine yatmak istiyorlar. Neden olduğunu bilmiyorum. Aramızda hiçbir tartışma geçmedi. Düğüne iki gün kala iptal edilmesi zoruma gitti. Ben mağdurum, dolandırıldım. Bana yapılan şeyin başka kimsenin başına gelmesini istemiyorum. Ben artık onu istemiyorum. Benim için bitti" dedi.