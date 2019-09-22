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22 Eylül 2019 Pazar 16:07:09 | Son Güncelleme: 22 Eylül 2019 Pazar 16:11:05

Kayıp olarak aranan Ayşegül, internette tanıştığı adamla kaçmış

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 25 Ağustos'ta evden çıkan, haber alamayan ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu, evli ve 2 çocuk annesi Ayşegül Karademir'in (24), internet üzerinden tanıştığı adamla köyden kaçtığı ortaya çıktı. Karademir, "8 yıldır yaşadığım kötü hayat şartları, beni buna mecbur etti. Önce boşanma davası açacağım ardından 4 yaşındaki çocuğumu yanıma alacağım" dedi.

Yalvaç'a bağlı Koruyaka köyünde oturan 2 çocuk annesi Ayşegül Karademir, 25 Ağustos günü saat 19.00 sıralarında evden çıktı ve bir daha dönmedi. Karademir'i köy ve çevresinde arayan yakınları, sonuç alamayınca jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Arama çalışması başlatılan, kimliğini yanına almadığı belirlenen ve cep telefonu kapalı olan Karademir'in internetten tanıştığı adamla köyden kaçtığı ortaya çıktı. Ağabeyi Nurettin Çırak'ın 20 Eylül'de DHA muhabirine yaptığı açıklamayı gören Karademir'in, dün köyde oturan babasını cep telefonuyla arayıp, "Ben iyiyim, merak etmeyin" dediği öğrenildi.

'BASKIDAN BUNALMIŞTIM'

DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Ayşegül Karademir, köyden kendi rızasıyla ayrıldığını anlattı. İstemediği halde 8 yıl önce küçük yaşta evlendirildiğini söyleyen Karademir, "Nevin Yıldırım'ın cinayet işlediği gün, benim düğünüm oluyordu. 8 yıl oldu. Kaynana ve kayınpederle aynı evde yaşıyorduk ve onların dırdırından, baskısından iyiden bunalmıştım. İnternette tanıştığım ve zamanla çok sevdiğim kişiyle anlaştım. 25 Ağustos günü anlaştığımız şekilde köye geldi ve köyde süt mandırasının olduğu yerde arabasıyla beni bekledi. Kimseye bir şey söylemeden evden ayrılıp, yanına gittim ve şimdi ismini açıklayamayacağım kente geldik" dedi.

'KİMSE PEŞİME DÜŞMESİN'

Ailesine seslenen, iyi ve mutlu olduğunu dile getiren Ayşegül Karademir, "Yeni eşim, eşinden ayrılmış, çocuksuz birisi ve beni çok seviyor. Benim izimi bulmak için televizyon kanallarına falan çıkmanıza gerek yok. Ağabeyim Nurettin, bana telefonda 'Televizyonlara çıkıp senin izini bulacağım' dedi. Kayıp değilim. Jandarmaya gidip, rızamla geldiğimi, eve dönmek istemediğimi, burada kendi isteğimle kaldığımı ifade edeceğim. Kimse peşime düşmesin" diye konuştu.

Biri 4, diğeri 6 yaşında 2 erkek çocuk annesi Ayşegül Karademir, çocuklarını bırakıp, gittiği için üzgün olduğunu; ancak buna mecbur kaldığını kaydederek, "8 yıldır yaşadığım kötü hayat şartları, beni buna mecbur etti. Önce boşanma davası açacağım ardından 4 yaşındaki çocuğumu yanıma alacağım" dedi.

AĞABEY: BİZE BURUK MUTLULUK YAŞATTI

Günlerdir kardeşini arayan ve hayatından endişe eden Nurettin Çırak ise "26 gün boyunca çalmadığım kapı, gitmediğim yer kalmadı. Kardeşimden hiçbir iz bulamamıştım. Haberin yayınlanmasının üzerinden 24 saat geçmeden kardeşim, hemen bizimle temas kurdu. Yaşadığını bilmek güzel ama 2 çocuğunu yüzüstü bırakıp başka bir insanla kaçması, bize buruk bir mutluluk yaşattı" dedi.

(DHA)

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