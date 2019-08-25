Karadeniz sele teslim! Bu kez Terme'yi vurdu

Terme, önceki gece etkili olan şiddetli yağış ve Salıpazarı ilçesinden gelen sel akıntılarının da etkisiyle sular altında kaldı. Cadde ve sokaklar göle döndü, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. İlçe merkezindeki dükkanlar ve evler bir metreye kadar suyla doldu. Tarım arazileri suya gömüldü. Birçok kişi, kendi imkanları ve belediye ekiplerinin yardımıyla işyerlerindeki suyu tahliye etmeye çalıştı.

SU VE ELEKTRİK KESİLDİ

Su baskınlarının yaşandığı işyerlerinde hasar meydana geldi. İlçede sular tamamen kesilirken, bazılarına ise elektrik verilemedi. Vatandaşlar, içme suyunu tankerlerle karşılamaya çalıştı. Selden en çok etkilenen yerlerden biri olan Terme Sanayi Sitesi’nde ise esnaflar göle dönen yollarda, dükkanlarına kayıkla gitmek zorunda kaldı.

500 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Sağanak dereleri de taşırdı. Belediye, ilçede 500 dolayında fındık işçisini sel ve heyelan riski bulunan alanlardan alarak güvenli bölgelere yerleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı da mahsur kalan 17 kişinin, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait arama kurtarma helikopteriyle tahliye edildiğini duyurdu. Terme Çayı’nın taşması nedeniyle 2 yaya köprüsü de yıkıldı. Belediye ekipleri, anonslarla bölgede bulunanları ırmak kenarlarından uzak durmaları yönünde uyardı. Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Fındık başta olmak üzere, tarım ürünlerinde büyük zarar var’’ dedi.

DEBİNİN DÜŞMESİNİ BEKLİYORUZ

Müdahalelerin, su seviyesi düşmediği için yeterli gelmediğini belirten Kılıç ‘’Irmaktaki su seviyesi düştükçe, suların da çekilmesini umuyoruz” diye konuştu. Öte yandan selin vurduğu 2 ilçeye 24 saatte düşen toplam yağış miktarının metrekareye 201 kilogramdan fazla olduğu belirlendi. İki ilçenin ayrı ayrı 5-10 yıllık ortalaması metrekareye 600 kilogram yağışken, 4 aylık yağış miktarı 1 günde yağdı.