Karadeniz sele teslim! Bu kez Terme'yi vurdu

  • Bist 100
    97149
  • Dolar
    5,7635
  • Euro
    6,4297
  • Altın
    281,8050
İstanbul
21 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Beşiktaş, Medel için Bologna ile prensip anlaşmasına vardı Beşiktaş, Medel için Bologna ile prensip anlaşmasına vardı
Endonezya'da yolcu gemisindeki yangın: 3 kişi öldü Endonezya'da yolcu gemisindeki yangın: 3 kişi öldü
Kan emici John Bass: ABD için Afganistan'daki barış konusu önceliklidir Kan emici John Bass: ABD için Afganistan'daki barış konusu önceliklidir
İspanya basını Fenerbaheç'nin Dabbur’la ilgilendiğini yazdı İspanya basını Fenerbaheç'nin Dabbur’la ilgilendiğini yazdı
Pentagon: Bir Türk ve bir Amerikalı general Fırat'ın doğusunda ilk ortak helikopter uçtu Pentagon: Bir Türk ve bir Amerikalı general Fırat'ın doğusunda ilk ortak helikopter uçtu
Hikmet Karaman: Bu sezon ligde 1 takım düşsün Hikmet Karaman: Bu sezon ligde 1 takım düşsün
İki ezeli rakip Fenerbahçe ile Beşiktaş, Rafinha’nın transferi için karşı karşıya geldi İki ezeli rakip Fenerbahçe ile Beşiktaş, Rafinha’nın transferi için karşı karşıya geldi
F.Bahçe, Nordtveit’i gündemine aldı F.Bahçe, Nordtveit’i gündemine aldı
Zonguldak'ta kayalıklarda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı Zonguldak'ta kayalıklarda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı
Vedat Muriqi: 3’te 3 yapıp, milli araya çok güçlü girmeyi hedefliyoruz Vedat Muriqi: 3’te 3 yapıp, milli araya çok güçlü girmeyi hedefliyoruz
TSK'dan Pençe mesaisi: 9 PKK'lı terörist bombalanarak etkisiz hale getirildi TSK'dan Pençe mesaisi: 9 PKK'lı terörist bombalanarak etkisiz hale getirildi
Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı
Siirt ve Tunceli'de terörist avı: Sayı 4'e yükseldi Siirt ve Tunceli'de terörist avı: Sayı 4'e yükseldi
Kerkük'e terör örgütü DEAŞ'tan havan saldırısı: 5 ölü, 6 yaralı Kerkük'e terör örgütü DEAŞ'tan havan saldırısı: 5 ölü, 6 yaralı
Bursa'da otomobilin çarptığı yaya öldü Bursa'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Ürdün'de ülkeye sigara girişini kısıtlayan hükümete protesto Ürdün'de ülkeye sigara girişini kısıtlayan hükümete protesto
Sudan Başbakanı: 8 milyar dolar dış yardıma ihtiyacımız var Sudan Başbakanı: 8 milyar dolar dış yardıma ihtiyacımız var
Terör örgütü PKK'nın belini "Kıran Operasyonu": Ölü sayısı 8'e çıktı Terör örgütü PKK'nın belini "Kıran Operasyonu": Ölü sayısı 8'e çıktı
Efsane aslında kelmiş! Perukla gizlemiş Efsane aslında kelmiş! Perukla gizlemiş
Zambak yağıyla ağrıları dindirin Zambak yağıyla ağrıları dindirin
Mısır, Gazze'nin dünyaya açılan tek sınır kapısını kapatma kararı aldı Mısır, Gazze'nin dünyaya açılan tek sınır kapısını kapatma kararı aldı
Okan Buruk: Sıkıntımız gol atamamak! Okan Buruk: Sıkıntımız gol atamamak!
Karadeniz sele teslim! Bu kez Terme'yi vurdu Karadeniz sele teslim! Bu kez Terme'yi vurdu
Herkes talihliyi bekliyor! 36.5 milyon sahibini buldu Herkes talihliyi bekliyor! 36.5 milyon sahibini buldu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Ağustos 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 25 Ağustos 2019 Pazar 00:58:18

Karadeniz sele teslim! Bu kez Terme'yi vurdu

Önceki gün Samsun Salıpazarı’nda 2 kişinin ölmesine 3 kişinin kaybolma sına neden olan sel felaketi bu kez Terme ilçesini vurdu. Köprüler yıkıldı, onlarca ev ve işyerini su bastı. Göle dönen yollarda esnaf, dükkanlarına kayıkla gitmek zorunda kaldı. 

Terme, önceki gece etkili olan şiddetli yağış ve Salıpazarı ilçesinden gelen sel akıntılarının da etkisiyle sular altında kaldı. Cadde ve sokaklar göle döndü, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. İlçe merkezindeki dükkanlar ve evler bir metreye kadar suyla doldu. Tarım arazileri suya gömüldü. Birçok kişi, kendi imkanları ve belediye ekiplerinin yardımıyla işyerlerindeki suyu tahliye etmeye çalıştı.

SU VE ELEKTRİK KESİLDİ

Su baskınlarının yaşandığı işyerlerinde hasar meydana geldi. İlçede sular tamamen kesilirken, bazılarına ise elektrik verilemedi. Vatandaşlar, içme suyunu tankerlerle karşılamaya çalıştı. Selden en çok etkilenen yerlerden biri olan Terme Sanayi Sitesi’nde ise esnaflar göle dönen yollarda, dükkanlarına kayıkla gitmek zorunda kaldı.

500 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Sağanak dereleri de taşırdı. Belediye, ilçede 500 dolayında fındık işçisini sel ve heyelan riski bulunan alanlardan alarak güvenli bölgelere yerleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı da mahsur kalan 17 kişinin, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait arama kurtarma helikopteriyle tahliye edildiğini duyurdu. Terme Çayı’nın taşması nedeniyle 2 yaya köprüsü de yıkıldı. Belediye ekipleri, anonslarla bölgede bulunanları ırmak kenarlarından uzak durmaları yönünde uyardı. Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Fındık başta olmak üzere, tarım ürünlerinde büyük zarar var’’ dedi.

DEBİNİN DÜŞMESİNİ BEKLİYORUZ

Müdahalelerin, su seviyesi düşmediği için yeterli gelmediğini belirten Kılıç ‘’Irmaktaki su seviyesi düştükçe, suların da çekilmesini umuyoruz” diye konuştu. Öte yandan selin vurduğu 2 ilçeye 24 saatte düşen toplam yağış miktarının metrekareye 201 kilogramdan fazla olduğu belirlendi. İki ilçenin ayrı ayrı 5-10 yıllık ortalaması metrekareye 600 kilogram yağışken, 4 aylık yağış miktarı 1 günde yağdı.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ