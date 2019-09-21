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21 Eylül 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 20 Eylül 2019 Cuma 23:47:41

Kandil talimatlı kundak terörü

Binlerce hektar yeşil alanı küle çeviren PKK’nın İstanbul’daki kundakçısı yakalandı.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu yok olmanın eşiğine gelen PKK, son bir çırpınışla ormanları yakıyor. Ege ve Akdeniz’de binlerce hektar yeşil alanı küle çeviren PKK’nın İstanbul’daki kundakçısı yakalandı. Pendik Kurtköy’de bulunan ormanlık alanda, önceki gün çıkan yangınla ilgili Y.A. gözaltına alındı.

KAMERALARA YAKALANDI

Yangını çıkardığı belirlenen şüpheli, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yakalanan Y.A’nın terör kaydının olmadığı ancak yakınlarından bazılarının PKK’dan emniyette kayıtları olduğu belirlendi. İstanbul Valiliği ise, “Terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheliyle ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüzce geniş çaplı soruşturmalar devam etmektedir” açıklamasında bulundu.

FABRİKALARı HEDEF ALIYORLAR

HBDH, 20’ye yakın terör eylemini geçen hafta üstlenmişti. PKK, aralarında 6 Eylül’de İstanbul Pendik’teki polyester fabrikasında çıkan yangınla yine aynı gün Sultanbeyli’de bulunan yatak fabrikası yangınlarını sahiplenmişti.

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinin Ağaçkorur köyü mevkiinde, 12 Eylül’de odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu araca PKK’lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda, 7 kişi şehit olmuştu. Köylüleri keşif yapmakla suçlayarak katliamı savunmaya çalışan PKK, kanlı saldırıyı üstlendi.

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