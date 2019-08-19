19 Ağustos 2019 Pazartesi 19:02:42 | Son Güncelleme: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 19:05:03
Kahramanmaraş'ta trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.B. (51) yönetimindeki 19 AD 010 plakalı otomobil ile A.K. (21) kontrolündeki 46 U 3455 plakalı otomobil, Elbistan-Göksun kara yolunun 23. kilometresinde çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobildeki 1 kişi yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Kültür Bakan Yardımcısı Haluk Dursun Van'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti
- Çanakkale'den Yunanistan'a gitmek isteyen 80 mülteci yakalandı
- Alanya'da ikamet eden Alman turist, arkasında dikkat çeken bir intihar mektubu bırakarak hayatına son verdi
- Avusturyalı Stefani Anrain, tatil için geldiği Konya'da Müslüman oldu
- Mersin’de akılalmaz olay! Apartmanda bulundu, burnuna şiş sokmuşlar