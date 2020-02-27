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27 Şubat 2020 Perşembe 09:58:59 | Son Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 10:22:17

Jandarmadan operasyon! Sahte içki üretti, kendi tekel bayiinde sattı

Jandarma ekipleri bir depoda ürettiği sahte içkileri evinde şişelere dolduran ve kendine ait tekel bayisinde satan zanlıyı gözaltına aldı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir depoda ürettiği sahte içkileri evinde pet şişelere dolduran ve kendine ait Tekel bayisinde satan zanlıyı operasyonla gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda toplam bin 535 litre sahte içki ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri M.Y. isimli bir şahsın, İstanbul’da bulunan bir apartmanın zemin katındaki depoda sahte içki ürettiği bilgisini aldı. Söz konusu depo ve çevresi takibe alındı. Yapılan çalışmalar neticesinde; M.Y.’nin depoda ürettiği sahte içkileri, evinde yarım litrelik pet şişelere doldurduğu ve Avcılar’da bulunan kendisine ait Tekel bayiinde sattığı tespit edildi.

LİTRELERCE SAHTE İÇKİ BULUNDU

Operasyon için düğmeye basan Jandarma ekipleri, şüphelinin sahte içkileri ürettiği depo, ikamet adresi ve Tekel bayiine eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüpheli M.Y. elinde koli ile jandarma ekiplerine yakalandı. Jandarma ekipleri şüphelinin deposunda ve evinde aramalar yaptı. Aramalarda 320 litre sahte viski ve bin 215 litre sahte votka olmak üzere toplam bin 535 litre sahte içki ile çok sayıda boş içki şişesi ile bidon ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen M.Y., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VATANDAŞLARA UYARI

Vatandaşlara sahte içki konusunda uyarılarda bulunan Jandarma yetkilileri; sahte içkinin görme kaybı başta olmak üzere birçok sağlık sorununa hatta can kaybına yol açabileceği, içki şişelerinin üzerinde bulunan akıllı bandrollerin detaylı bir şekilde incelenerek bandrolü olmayan veya açılmış ürünlerin satın alınmamasını, şüphelendikleri herhangi bir durumda kolluk kuvvetlerine veya “174” Alo Gıda İhbar Hattına ulaşmaları gerektiğini ifade etti.

İHA

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