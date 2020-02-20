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20 Şubat 2020 Perşembe 11:18:53 | Son Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 11:40:24

İzmir’de karısını öldüren adamı, baldızının tuttuğu avukat savunacak!

İzmir’de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bornova ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Turgay Çelik, ayrı yaşadığı eşi Seda Çelik'i çocuklarının gözü önünde pompalı tüfekle öldürdü. Turgay Çelik’i mahkemede baldızının tuttuğu avukat savunacak.

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Turgay Çelik, geçtiğimiz kasım ayında boşanmak üzere olduğu ve ayrı yaşadığı eşi Seda Çelik'i (31) çocuklarının gözü önünde pompalı tüfekle öldürdü. Cani koca, önümüzdeki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

ABLASI AVUKAT TUTTU

Acılı baba Abdullah Küçükyaylalı, "Bu caniyi savunmak için avukatı kızımın üvey ablasının tutması, acımı iki kat büyüttü. Bu nasıl vicdan" diye isyan etti.

TUZAK KURMUŞTU

Acı olay, geçtiğimiz geçtiğimiz Kasım ayında Bornova Karacaoğlan Mahallesi 6211 sokak 8 numaralı evde meydana gelmişti. Şoförlük yapan Turgay Çelik, çocuklarına kendisinden şiddet gördüğü için ağabeyinin evinde kalan Seda Çelik'i telefonla arattırıp 'Babam evde yok, çok özledik. Gelsene' dedirterek hain planını devreye sokup genç kadını öldürmüştü. Olaydan sonra kaçan katil zanlısı yakalanarak tutuklanmıştı.

31 YIL SONRA BULDU 5 GÜNDE KAYBETTİ

Öte yandan, talihsiz kadının 31 yıl hiç görmediği babasını bulduktan sadece 5 gün sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Baba Abdullan Küçükyaylalı, "Kızıma 31 yıl sonra kavuştum ama beş günde kaybettim. Ayrıldıktan sonra annesi göstermedi. Kızımın katiline avukat tutan üvey ablasının babası ile evlenmişti" dedi.

"Katil kocanın ne ailesinde ne kendisinde avukat tutacak para var" diyen Küçükyaylalı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Avukatı üvey ablası tutmuş. Yani mezarda olan kızımı bir kez de üvey ablası öldürmüştür. Ama adalete güvencimiz tam, ne olursa olsun o caninin en ağır şekilde ceza alacağından hiç şüphem yok" diye konuştu.

(Yeni Asır)

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