İSTOÇ esnafı bıktı

İSTOÇ’ta çakmak ticareti yapan firma sahibi Ahmet Furkan Yürek, "4 sene içerisinde yaklaşık 10-15 kere iş yerimiz soyulmaya çalışıldı ve bir sene önce soyuldu. Yaklaşık 200 - 250 bin liralık ürünümüz çalındı. İki tane alarm firması ile anlaştık ama hâlâ soyulmaya çalışılıyoruz" dedi.

İSTOÇ'ta bir gıda firmasının sahibi Hasan Yalçın da, "Kapılarda bir güvenlik zaafiyetinin olduğunu düşünüyorum. Sabah 6 buçukla 7 civarında hırsızlığı gerçekleştiriyorlar. Kapılar da güvenlikler var ama kapılarında bazen arabayla üzerinden geçip gidiyorlar" ifadelerini kullandı.

