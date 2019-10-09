İstanbul'da tüm camilerde sela okundu
Fırat'ın doğusunda başlayan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle İstanbul'da tüm camilerde sela okundu.
Diyanet İşleri Başkanlığının talimatıyla Barış Pınarı Harekatı için İstanbul'daki camilerde yatsı ezanı öncesi sela okundu.
Fırat'ın doğusunda başlayan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle İstanbul'da tüm camilerde sela okundu. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı, yarın sabah namazında yurt genelindeki bütün camilerde Fetih Suresi okunacağı ve dua edileceği açıklandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri, saat 16.00'da Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Bütün dünyanın yakından izlediği bölgede hareketlilik devam ederken İstanbul’dan da harekata destek geldi. Harekat nedeniyle İstanbul’da tüm camilerde aynı anda sela okundu.
FETİH SURESİ OKUNACAK
Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı yarın sabah namazında yurt genelindeki bütün camilerde Fetih Suresi okunacağını ve dua edileceğini açıkladı.
AA
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