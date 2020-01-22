22 Ocak 2020 Çarşamba 10:46:48 | Son Güncelleme: 22 Ocak 2020 Çarşamba 11:24:43
İstanbul'da "kış lastiği" uygulaması! Cezalar kesildi
İstanbul'da trafik ekipleri ticari araçlara "kış lastiği" uygulaması yaptı. Kış lastiği bulunmayan araç sürücülerine 776 TL cezai kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce ticari araçlara yönelik kış lastiği uygulaması yapıldı.
Sabah saatlerinde kentin belirli noktalarında konuşlanan ekipler, ticari araçları durdurarak kış lastiği denetimi yaptı.
Kış lastiği olmayan araç sürücülerine 776 TL cezai işlem uygulandı.
AA
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