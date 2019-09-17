İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu! Bu sabah başlatıldı

İstanbul Emniyetine bağlı ekiplerce bu sabah saatlerinde daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı. Uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında Kadıköy'de 35 adrese baskın düzenleyen narkotik ekiplerine polis helikopteri de destek verdi.

ÖZEL HAREKAT EKİPLERİ KAPILARI KIRDI



Daha önceden belirlenen adreslere giren polis ekipleri, kapıların açılmaması üzerine bir çok kapıyı kırarak içeri girdi. Yapılan baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.



CADDE ADETA ABLUKAYA ALINDI



Fikirtepe Mahallesi'nde bulunan Mandıra Caddesi'nde yoğunlaşan operasyonlarda polis adeta caddeyi ablukaya aldı. Caddeye çıkan tüm sokak başları Çevik Kuvvet ve Gece Bekçileri tarafından tutuldu.



GÖZALTINA ALINANLAR EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ



Yapılan operasyonda gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, baskın yapılan evlerdeki arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.

(DHA)