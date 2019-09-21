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21 Eylül 2019 Cumartesi 07:42:48 | Son Güncelleme: 21 Eylül 2019 Cumartesi 08:38:02

İstanbul'da dehşet! Anne, baba ve iki kardeşini öldürdü

İstanbul Arnavutköy'de bir kişi anne, baba ve iki kardeşini öldürdü.

24 yaşındaki Veysel Aydın, annesi Kader Aydın, üvey babası Kadir Açıkalın (45), kardeşi Nazlıcan Aydın (13) ve ağabeyi Serkan Aydın (26)'ı öldürdü.

Vahşet komşuların şüphelenmesiyle gündüz saatlerinde ortaya çıktı. Olay yerine gelen polis, eve girdiğinde 4 kişinin cesedi ile karşılaştı.

KATLİAM YAPAN SALDIRGAN YAKALANDI

Arnavutköy'de anne, üvey babası ve iki kardeşini öldüren 24 yaşındaki Veysel Aydın, İzmit'te gözaltına alındı. 

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