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17 Eylül 2019 Salı 12:22:22 | Son Güncelleme: 17 Eylül 2019 Salı 12:29:01

İstanbul'da 'ceza yıldıramaz' diyen sürücü gözaltına alındı

Esenler’de modifiyeli otomobili trafikten men edilen sürücü, sosyal medyada yayınladığı videoda emniyete savaş açtığını söyleyince gözaltına alındı.

Esenler'de otomobilinde abart egzozu bulunan trafik ekiplerinin durdurduğu sürücü, ehliyetini de vermeyince aracı bağlandı, para cezası kesildi. Olayı sosyal medyadan duyuran, cezanın kendisini yıldırmayacağını belirterek egzozunu çiftleyeceğini, savaş açtığını ve bundan sonra kimsenin emniyette olmadığını söyleyen sürücü gözaltına alınarak, hakkında  "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" suçundan hakkında işlem başlatıldı.

ARACI TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Oruç Reis Mahallesi Tekstilciler Caddesi´nde 13 Eylül´de uygulama yaptı. Polis ekipleri uygulama sırasında abart egzozlu bir otomobili durdurdu. Ekipler, otomobil sürücüsü 22 yaşındaki Oğuzhan A'ya   2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerince abart egzoz ve ehliyetini vermemesinden toplam 2 bin 229 lira cezası kesti. Öte yandan otomobildeki abart egzoz sökülene kadar araç trafikten men edilerek otoparka çekildi.

"CEZA YILDIRAMAZ" DEDİ GÖZALTINA ALINDI

Oğuzhan A. yaşanan bu olay üzerine sosyal medya hesabında kendisine ceza yazıldığını, ancak cezanın kendisini yıldırmayacağını mevzuata aykırı egzozunu çiftleyeceğini, savaş açtığını ve bundan sonra kimsenin emniyette olmadığını söylemesi üzerine yapılan çalışmalarda 16 Eylül´de sabah saatlerinde  yakalanarak gözaltına alındı.

SAVCILIK SERBEST BIRAKTI

Oğuzhan A. polis merkezine götürülerek hakkında Türk Ceza Kanunu´nun 301. Maddesi olan "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" suçundan hakkında işlem başlatıldı. Oğuzhan A. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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