İstanbul Karaköy'de başörtülü kıza çirkin saldırı! Saniye saniye kaydedildi

Karaköy'de bir kadın, yolda yürüyen başka bir kadına saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sosyal medyada tepkiye neden oldu.

Karaköy'de bugün meydana geldiği belirtilen olay güvenlik kamerasına yansıdı. Saat 15.00 sıralarında iki kadın yürürken, ters yönden gelen bir kadın, onlardan birine saldırdı. Genç kızlardan birine vuran kadın hızlıca uzaklaştı. Çevredekiler saldırıya tepki gösterirken görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı.

KİMSE MÜDAHALE ETMEDİ

Çevredekiler ise bu saldırıya müdahale etmedi. Büyük tepkilere neden olan görüntüler, bir dükkanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

SOSYAL MEDYADA EN ÇOK KONUŞULAN KONULAR ARASINA GİRDİ

"Başörtülülere Saldırı" başlığıyla Twitter gündemine giren saldırı kullanıcıların da tepkisini çekti.

DHA