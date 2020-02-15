İstanbul Havalimanı'nda şok eden görüntü... Bulun şu ATM'yi tekmeleyen adamı

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntüler sosyal medyaya düşünce kullanıcılardan büyük tepki geldi. İstanbul Havalimanı'nda çekildiği iddia edilen ve devlet malına zarar veren şahsın bir an önce bulunmasını talep eden sosyal medya kullanıcıları 'Makinaya bunu yapan insana ne yapmaz' diye sordu.

BULUN ŞU MAGANDAYI

ATM'nin ücretinin makinayı tekmeleyen magandadan alınmasını ve 1 ay da İstanbul Havalimanı'ndaki tüm ATM'leri temizleme cezası verilmesi önerisinde bulunan kullanıcılar magandanın da bir an önce Emniyet güçlerince yakalanmasını gerekli işlemlerin başlatılmasını talep etti.



KABUL EDİLEMEZ



Görüntüleri İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO'su Kadri Samsunlu sosyal medya hesabından paylaştı. Samsunlu, "Alanımızda herkesin konfor ve güvenliğini sağlamak için paydaşlarımızla birlikte tüm gelişmeleri 7/24 yakından takip ediyoruz. Vandalizm kabul edilemez. Milli servet niteliğindeki topluma ait tüm ürünlere zarar verenlere karşı her türlü tazminat hakkımızı kullanacağız" ifadelerini kullandı.



